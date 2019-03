La Canción del Día: ‘Without A Blush’ de Hatchie es otra feliz colisión de shoegaze y pop

Uno de los descubrimientos más felices del pasado año fue el de Hatchie, proyecto de la joven australiana Harriette Pilbeam, que solidificó con el EP ‘Sugar & Spice‘, que mostraba la pertinencia de mezclar en un sólo sonido influencias pop tan aparentemente opuestas como Carly Rae Jepsen y My Bloody Valentine (Slowdive, The Sundays o Lush son otros nombres a los que remiten sus canciones).

Asiéndose a la ola, Hatchie acaba de anunciar el lanzamiento de su álbum debut, que verá la luz en Heavenly Recordings el día 22 de junio bajo el título de ‘Keepsake’, un guiño a su tendencia a guardar objetos que le recuerden a cosas que han pasado en su vida, aunque no se considera especialmente nostálgica. “Tiene sentido llamar el disco así, en un momento en el que probablemente acabaré guardando muchos recuerdos –en cierto sentido, todo este álbum es un recuerdo en sí mismo”, dice.

El primer avance de este trabajo, compuesto por 10 temas inéditos (ni uno solo de sus singles previos figura en él), no podría resultar más seductor de cara a la llegada del álbum: se trata de ‘Without A Blush’, otra canción que, aunque remite claramente a Cocteau Twins –con ese reconocible y alucinante sonido de bajo que la propia Harriette toca en el vídeo oficial–, también puede conectar con su melodía –entonada con una voz cristalina en su caso– con proyectos coetáneos como Pale Waves o The Japanese House.

Tracklist de ‘Keepsake’:

1. Not That Kind Of Girl

2. Without A Blush

3. Her Own Heart

4. Obsessed

5. Unwanted Guest

6. Secret

7. Kiss The Stars

8. Stay With Me

9. When I Get Out

10. Keep



