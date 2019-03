Sergey Lazarev volverá a representar a Rusia en Eurovisión 2019 con una balada gótica

Rusia ha sido históricamente uno de los países más potentes en Eurovisión año tras año, pues incluso ha alcanzado el top 5 hasta en 9 ocasiones en lo poco que llevamos de siglo XXI. Sin embargo, el gigantesco país lleva dos años consecutivos sin participar en el festival debido en primer lugar a la polémica de Yulia Samoylova con Ucrania en 2017, y después al hecho que la propia cantante no lograra llegar a la final al año siguiente, tras volver a presentarse.

Este año, Rusia no se la juega y ha escogido para representarle en Eurovisión a uno de sus cantantes más populares, Sergey Lazarev, quien ya actuó en Eurovisión en 2016, quedando en tercera posición. Lazarev fue uno de los integrantes a finales de los 90 del grupo infantil Neposedi junto a Yulia Volkova y Lena Katina, que luego formarían t.A.T.u. por su cuenta, logrando un éxito internacional sin precedentes para cualquier artista ruso anterior o posterior. Por su parte, Lazarev formó Smash!! con su primo Vlad Topalov (también en Neposedi), pero su éxito se limitó a Rusia y a territorios próximos.

Ya en solitario, Lazarev ha cantado varios tipos de canciones en su carrera, desde dance-pop a R&B pasando por un rock bastante dramático y oscurillo. El tema con el que se presenta a Eurovisión formaría parte del tercer grupo, pues directamente parece de Within Temptation circa 2004. ‘Scream’, que habla sobre “tragarse” las lágrimas ante una situación dolorosa, justo lo que necesitan los hombres rusos en estos momentos, está mejor de lo que parece en un principio y de hecho va segunda en las apuestas, aunque su drama parece, sorpresa, bastante forzado. Eso sí, el videoclip es bonito.

Calificación: 5,5/10

En los foros de Eurovisión se dice: “Rusia es una horterada típica de las que enviaban los países del Este a finales de los 90, pero reconozco que está a punto de convertirse en mi guilty pleasure de este año” – Be my valentine

En las casas de apuestas: misteriosamente va 2º