Red Hot Chili Peppers cantan ‘Pyramid Song’ de Radiohead frente a las pirámides de Egipto

Red Hot Chili Peppers han llevado a cabo su plan de actuar frente a las famosas pirámides de Egipto en Giza. Los estadounidenses se suman así a la lista de artistas que han actuado en tan preciado lugar, entre los que se encuentran Frank Sinatra, Mariah Carey, Jean-Michel Jarre, Shakira, Kylie Minogue o Sting, según Setlist.fm.

La anécodta de concierto es que Red Hot Chili Peppers no han dejado pasar la oportunidad de tocar frente a las pirámides ‘Pyramid Song’, una de las mejores canciones de Radiohead. La elección no es casual, pues Flea -guitarrista de Red Hot Chilli Peppers- es a su vez miembro de Atoms for Peace junto a Thom Yorke -líder de Radiohead-, Joey Waronker, Mauro Refoscoel y el productor Nigel Godrich, quien de hecho produjo ‘The Getaway‘, el último trabajo de los Red Hot hasta la fecha.

El repertorio de Red Hot en las pirámides está disponible en Setlist.fm e incluye también sus habituales versiones de ‘I Wanna Be Your Dog’ de The Stooges y ‘Higher Ground’ de Stevie Wonder, además de los éxitos ‘Californication’, ‘By the Way’, ‘Give it Away’ o ‘Under the Bridge’. El vídeo completo, bajo estas líneas. ‘Pyramid Song’ empieza en torno a 1:59:50.