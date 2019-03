MySpace pierde toda su música, fotos y vídeos subidos entre 2003 y 2015

MySpace ha confirmado la pérdida de toda la música, fotos y vídeos subidos a sus servidores entre 2003 y 2015. La tragedia que supone esta noticia es relativa, pues MySpace es desde hace años una plataforma prácticamente desconocida, aunque en su momento de mayor popularidad, allá por 2006, fue una de las webs más visitadas en el mundo. Sin embargo, la cantidad de información borrada es colosal, pues equivale a 14 millones de usuarios. Entre toda la información, 50 millones de canciones han desaparecido de la plataforma para siempre.

La noticia se veía venir cuando, el año pasado, varios usuarios de Reddit advertían que los enlaces de MySpace habían dejado de funcionar. Algunos de ellos se ponían en contacto con MySpace para averiguar el problema y la plataforma contestaba que se encontraba buscando una solución. Sin embargo, el servicio ha confirmado ahora los peores presagios.

Llegada la confirmación de que toda su información con más de tres años de antigüedad ha desaparecido, el experto en tecnología y blogger estadounidense Andy Baio se ha mostrado escéptico ante el “error” de MySpace en Twitter, y opina que esta puede haber sido la manera de MySpace de evitar los “costes y el esfuerzo” que suponen migrar tal cantidad de información antigua de un servidor a otro.

Aunque ya nadie usa MySpace, a excepción de unos pocos nostálgicos (y en un momento dado Justin Timberlake), esta plataforma ha sido crucial en las carreras de muchísimos artistas que dieron a conocer sus primeras canciones en el servicio, entre ellos Adele, Arctic Monkeys y Lily Allen, cuyas demos en MySpace ya no vamos a poder escuchar. MySpace ha sido un precedente absoluto de Spotify, Soundcloud y en general de la era del streaming, aunque la pérdida de tantísima información plantea preguntas sobre el futuro de la nube y sobre todo recuerda la importancia de las copias de seguridad. Si esto ha ocurrido en MySpace, ¿no puede ocurrir también en Facebook, Instagram y Tumblr, por ejemplo? Algunos recomiendan usar Archive.org.

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s."

— Andy Baio (@waxpancake) March 18, 2019