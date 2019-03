Róisín Murphy dirige el divertido nuevo vídeo de Fat White Family, un homenaje a Monty Python

Fat White Family pasaron recientemente por nuestra sección “estética del videoclip” con su vídeo para ‘Feet’, el primer single del disco que publican el próximo 19 de abril, ‘Serf’s Up!’. El vídeo recordaba en partes a ‘Querelle’, la película de 1982 de Rainer Werner Fassbinder, y los ingleses vuelven a inspirarse en otro artefacto pop icónico en el visual de su nuevo single, ‘Tastes Good with the Money’, en este caso con la ayuda de la cantante, compositora y ahora también directora de videoclips Róisín Murphy, que de hecho ha solido meter referencias de cultura pop en sus propios videoclips: en el de ‘Exploitation’ interpretaba a Blanche de ‘Un tren llamado deseo’ y el vídeo de ‘House of Glass’ era un homenaje a ‘Las margaritas’.

La idea que Murphy ha trasladado a Fat White Family -en su debut como directora para otro artista, por cierto- es la recuperar una de las escenas más míticas de Monty Python, la de la carnicería en el jardín representada en el gag “Salad Days”. El resultado es bastante divertido, aunque Murphy explica en un comunicado que está inspirado en la situación política actual en Reino Unido, si bien sin mencionar explícitamente el Brexit. “La idea de hacer una referencia a Monty Python viene en parte del momento tan absurdo y confuso que estamos viviendo actualmente en Inglaterra”, dice. “Los ingleses riéndose de sí mismos, manteniendo cierta alegría incluso frente a la pérdida de un imperio, cantando mientras el barco se hunde… Todo esto parece muy relevante en este momento. Hay ahora mismo una ambivalencia hacia lo establecido que identifico con la manera irreverente con la que Fat White Family ven el mundo”.

La autora de ‘Take Her Up to Monto‘ asegura que se moría de ganas de trabajar con una banda tan “auténtica” como Fat White Family, y celebra que el resultado de su trabajo con ellos es un vídeo divertido en el que sus integrantes se han dejado llevar por la interpretación y no han tenido miedo de parecer “tontos” o “absurdos”. Tanto en la canción como en el vídeo aparece el cantante Baxter Dury.