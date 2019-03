Especial Eurovisión 2019: Dinamarca busca el buen rollo con la clásica y feliz ‘Love is Forever’ de Leonora

Dinamarca acude al Festival de Eurovisión con una canción llamada ‘Love is Forever’ que suena tan cursi como parece, aunque no en el mal sentido. Leonora interpreta esta composición de Emil Lei, Lisa Cabble y Melanie Wehbe que en principio parece la típica cancioncita feliz con banjo, pero que evoluciona hacia la grandilocuencia de la canción pop clásica de los 60, en concreto de la chanson, pues además la letra incluye frases en francés además de en danés, alemán e inglés, idioma en el que está interpretada en su mayor parte. Esta es la primera canción cantada en varios idiomas que presenta Dinamarca en Eurovisión.

‘Love is Forever’ es cuqui a más no poder, pero suma euforia poco a poco a medida que nos habla sobre la importancia del amor, que es “todo lo que nos queda” en un mundo “en ruinas” en el que parece que no hemos aprendido nada de la “historia”. La letra dice “¿Por qué hacerlo más difícil? El mundo ha tenido suficiente, no te pongas tan político”, aunque sobre todo insiste en que el “amor es para todo el mundo” y no deja pasar la oportunidad de incluir la frase “all we need is love”, en un posible guiño al clásico de los Beatles que tanto parece haber inspirado la canción.

La actuación en vivo de Leonora con ‘Love is Forever’ la sitúa sentada en una silla gigante, como tocando las nubes, y puede dar juego en un festival lleno de drama y pirotecnia. Aunque el cualquier caso, seguirá destacando por encima de varias propuestas la canción, que sin ser espectacular, está bastante bien. De momento va 16ª en las apuestas. Como apunte, la última vez que Dinamarca ganó en Eurovisión fue en 2013, con ‘Only Teardrops’ de Emmelie de Forest.

Calificación: 7/10

En los foros de Eurovisión se dice…: “Divertida canción, da buen rollo”

En las casas de apuestas: va 16ª