No te pierdas… La Casa Azul asume ‘El final del amor eterno’ como una forma de renacer

Son las 00:01h del viernes 22 de marzo y ha llegado el momento que los fans de La Casa Azul llevan (llevamos) años esperando: se publica ‘La gran esfera‘. Un disco cuya gestación ha estado llena de vicisitudes que el propio Guille Milkyway nos ha explicado en una entrevista pero que, por fin, es una realidad. Lo cierto es que, a pesar de lo dramático que me he puesto, Elefant ha ido adelantando las copias físicas y digitales a los compradores en preventa del disco esta mismas semana. Por no hablar de que, a estas alturas, ya conocíamos más de la mitad del álbum entre singles como ‘Podría ser peor’, ‘A T A R A X I A’, ‘El momento’ y ‘Nunca nadie pudo volar’, e interpretaciones en directo donde ya había deslizado ‘Gran esfera’ o ‘El colapso gravitacional’.

Una de las que no habíamos podido escuchar hasta la salida del disco era ‘El final del amor eterno’, la segunda canción del disco que, de todos los temas adelantados, es el que más coincide con esa rebaja de BPMs que él percibe claramente en el álbum, pudiendo definirlo como una suerte de medio tiempo. Medio tiempo que, además, muestra un poso italo-disco palpable pese a esos trucos de producción contemporánea que venía introduciendo, y que sobre todo brilla por su melodía ultratrabajada, marca de la casa, en la que puede verse (o yo lo veo, al menos) un deje a rumba similar al de ‘Yo también’.

Esta canción es, de manera oficial, el 5º single de ‘La gran esfera’, elevado a esa categoría al ser objeto de un videoclip oficial de gran factura, obra de Juanma Carrillo, realizador habitual en los trabajos visuales de La Bien Querida y que ya colaboró con La Casa Azul en ‘A T A R A X I A‘.

En esta ocasión Carrillo nos presenta una pieza llena de simbolismo, con esa querencia hacia el cine de temática sobrenatural frecuente en su obra, si bien esta vez la aplica precisamente a narrar todo lo contrario, los efectos de la rutina y la cotidianidad en distintos tipos de amores que, asume Guille –que aparece en el vídeo, y por partida doble–, no son tan eternos como alguna vez parecieron. Sin embargo, con esa nueva perspectiva que dice haber adquirido, el clip culmina mostrando esos finales como nuevos principios. En las próximas horas publicaremos nuestra crítica de ‘La gran esfera’.