Escucha lo nuevo de MARINA, Morrissey, Apparat, Becky G, Brigitte Laverne, Leiva, ANOHNI, McEnroe…

Parece que, por fin, empieza a ponerse serio de verdad este 2019 en lo que a música pop se refiere: este viernes 22 de marzo llega un auténtico aluvión de novedades discográficas, especialmente en cuanto a álbumes se refiere. Hoy en Ready for the Weekend son protagonistas ‘La gran esfera’ de La Casa Azul, más los nuevos largos de Jenny Lewis, Andrew Bird, Apparat, Oso Leone, These New Puritans, One Path, Ex Hex, Lambchop, Yawners, Leiva, Sleeper, Mr. Oizo, Kakkmaddafakka, Lafawndah, Danny Ocean, Wild Belle, Lucy Rose, Roi Méndez, American Football, Spiral Stairs, Tamaryn, Ella Baila Sola, Mötley Crue (atención a su tema con Machine Gun Kelly), Maverick Sabre o Cápsula. También llegan un puñado de esperados debuts como los de Nilüfer Yanya, Orville Peck, Anteros, Yawners, Wallows, Biig Piig o Vendredi Sur Mer.

Además, hemos amanecido con uno de los singles más importantes que se esperaban este año: el primer adelanto del nuevo trabajo de Tame Impala, ‘Patience’. Junto a esta, nuevas canciones de los inminentes discos de MARINA, Morrissey, Hidrogenesse, The Cranberries, Lizzo (ft Missy Elliott), Lee Fields & The Expressions, Weyes Blood, Cate Le Bon, Los Ganglios o Logic se han presentado en los últimos días. También Foster The People, ANOHNI, McEnroe, Major Lazer, Brigitte Laverne, Lust for Youth, Calexico con Iron & Wine (avance de un nuevo álbum conjunto, tras aquel EP de hace años), Becky G (un tema trap: ¿será parte de ese álbum que debería publicar?), Broken Social Scene, Sara Bareilles, Ra Ra Riot, The Weekend como invitado de NAV, Sofi Tukker, Paloma Mami, Evripidis & His Tragedies (adelanto de un disco cantado en su griego natal), Jamila Woods, Mikel Erentxun, Kailee Morgue & Hayley Kiyoko, Lighthouse Family o Bruce Hornsby & Justin Vernon de Bon Iver lanzan singles al mercado, sumándose a los presentados en los últimos días por Peny Necklace, Fat White Family o Two Door Cinema Club.

Por supuesto, hay hueco para lanzamientos más atípicos y rarezas. Comenzando por un disco que conmemora los 30 años de ‘Like A Prayer’ de Madonna (reuniendo remixes y tomas alternativas), siguiendo por una inesperada mixtape de Flume en la que colaboran grandes nombres del panorama alternativo como SOPHIE, slowthai o JPEGMAFIA, la colaboración de Love of Lesbian & Iván Ferreiro para un disco homenaje a Mecano y culminando con la demo de un tema inédito que hace unos días subía Grimes a Internet, poco antes de anunciar el nombre y concepto de su nuevo álbum.

