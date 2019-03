La Canción del Día: la renovada Brigitte Laverne es un torrente de energía y ganchos en ‘Culpable y feliz’

Estos días, sabiendo del lanzamiento de un nuevo single de Brigitte Laverne, en la redacción nos preguntábamos cuál podía ser el problema que impedía a la barcelonesa gozar de una mayor popularidad: con demostrado talento para las melodías –tanto en singles como ‘Tinder Love‘ y ‘Crush on You‘, así como en los EPs ‘Wasted‘ y su debut homónimo– y un buen gusto para las producciones synthpoperas enraizadas en los 80 –es una enamorada del universo de la BSO de ‘Driver’, Kavinsky, Italians Do It Better y demás–, ¿qué podía estar fallando? Concluíamos que las letras en inglés podían ser una barrera para conectar y… voilà: su nuevo single se titula ‘Culpable y feliz’ y, como deja intuir su título, está cantado íntegramente en castellano, por primera vez en su carrera.

Y no es un hallazgo puntual. Aunque confiesa que cambiar el chip y escribir en español ha sido lo que más le ha costado sacar adelante, Alexia Taulé ha grabado todo un disco en esta lengua. Se llama ‘Disco China’ (no sabemos si es un guiño a aquella canción/juego infantil de los 80 o eso, una discoteca de la República Popular) y su sonido es realmente sorprendente, sin llegar a despegarse del todo del synthpop que ha caracterizado a Brigitte Laverne desde el principio. Baterías reales, bajo y guitarras bien ruidosas –que empezó a introducir en la gira de ‘Wasted’ de una manera natural– acompañan ahora a los sintes de Alexia, con un sonido más “indie” –en palabras de su nota de prensa– que presonalmente me retrotrae a grupos tan queridos por aquí como Ellos, si bien también podemos encontrar similitudes con los británicos Pale Waves, solo que mostrando una vena casi punky.

Pero, además de su sonido y la expresión verbal, ‘Culpable y feliz’ destaca sobre todo por ser un todo torrente de ganchos melódicos: no sabemos si nos quedamos con las bonitas estrofas, el pre-coro en el que voz y un riff de sinte se dan el contrapunto, o ese estribillo tan potente que culmina con esos “¡Joder! ¡No sé por qué / estuviste esperándome!” que auguramos van a ser muy coreados en directo. Todo un pelotazo que abre una nueva perspectiva artística y comercial a Brigitte Laverne. Y para colmo, un gatete siempre es una victoria como portada de single.

Como parte de la familia de WeManagement (división de representación artística que ha inaugurado la web de venta de entradas Wegow), Brigitte Laverne forma parte de la 3ª edición del WegowDay, que se celebra el próximo 30 de marzo en la sala Ochoymedio de Madrid y encabezan Los Punsetes y Soledad Vélez. Curiosamente, ahora cobra un especial sentido en este cartel, al sonar en esta canción como un perfecto punto medio entre el grupo madrileño y la solista chilena afincada en España.



Escucha las Canciones del Día en la playlist “Las mejores canciones del mes”: