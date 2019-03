MARINA apela a sus raíces griegas en el clip oficial de ‘Orange Trees’… filmado en México

MARINA, nuevo alter ego de Marina and The Diamonds, lanzaba ayer un nuevo adelanto de su álbum doble (o dividido en dos, según se mire) ‘LOVE + FEAR’. Producida por OZGO –tándem de compositores y productores que han trabajado con Taylor Swift (‘So It Goes…’) o Troye Sivan (‘My My My!’)–, se trata de ‘Orange Trees’, un medio tiempo dulce, de ambientación cálida y melodías luminosas, perfectas para la historia detrás de la canción: Diamandis explica que está inspirada por la isla griega de la que su familia y ella proceden, Lefkada. “Es mi lugar favorito del mundo… Siempre me siento en paz allí. Es como si mu cuerpo o biología reconocieran que estoy de vuelta en casa. Espero que esta canción haga vuestro verano más dulce que nunca”, dice en la descripción de la canción.

Esa ambientación ha inspirado también el vídeo oficial para este tema, estrenado hace unas horas: MARINA pasea por una isla paradisíaca, paseando entre árboles floreados, bañándose en una piscina infinita con dos amigas o bailando una suerte de sirtaki –danza típica griega– en la playa. Todo muy bonito, sí, pero ya podría haberse ido a ese lugar tan especial a filmar el clip: en realidad, fue rodado en Puerto Vallarta, México.

Tras ‘Handmade Heaven‘ y ‘Superstar‘, ‘Orange Trees’ es ya el tercer single del primer disco de ‘LOVE + FEAR’. Cuarto, en realidad, considerando que también incluye ‘Baby‘, el tema que interpretó junto a Clean Bandit y Luis Fonsi. De seguir así, cuando llegue el 26 de abril, fecha de lanzamiento del disco, ¿quedará alguna de sus 8 canciones por escuchar?