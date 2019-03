Adele y Jennifer Lawrence se retan a un juego de beber chupitos en un bar gay de Nueva York

Si, como nosotros, alguno os preguntáis en qué andará Adele, y si pronto tendremos una continuación para ’25’. La respuesta no está nada clara y, pese a que se especula que podría ser este mismo año, personalmente apostaría por un ’30’, como poco. Pero, eso sí, eso no parece torturarla demasiado y parece más bien dedicada a la alegría de vivir que, por otra parte, es lo que corresponde a su edad.

Y es que, según se ha hecho viral en las últimas horas, la autora de ’17’ ’21’ fue avistada anoche en Pieces, un conocido bar gay de Nueva York. Y no estaba sola: la acompañaba la actriz Jennifer Lawrence, con la que le une una buena amistad. Al parecer, según Billboard, ambas estaban celebrando el reciente compromiso de matrimonio Lawrence con su pareja, el galerista Cooke Maroney.

Obviamente, ambas fueron la comidilla de todos nada más aparecer en el garito, y por supuesto de la drag que ejercía de anfitriona de la fiesta. ¿Contuvo eso las ganas de “pari” de las dos? Para nada: según se puede apreciar en innumerables fotos y vídeos que subieron los asistentes a la fiesta, Adele y Jennifer se retaron a un juego de chupitos, siendo perdedora la cantante, que tuvo que hacer unas flexiones en el suelo. Momento que la intérprete de ‘Madre!‘ aprovechó para empujar a Adele, haciendo que los asistentes le recordaran que aquello no eran “Los Juegos del Hambre”. Dos amigas. Dos cabalgan juntas. Dos en la carretera.

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI — Papacito Bach (@papacitobach) March 23, 2019

Adele and Jennifer Lawrence getting crazy drunk as they play a drinking game in a NYC gay bar is everything! 🤣🤣 pic.twitter.com/aem5bi8PAk — Music News Facts (@musicnewsfact) March 23, 2019

adele and jlaw omfg i WON pic.twitter.com/oD75glXZZe — arielle (@iconiclawrencer) March 23, 2019