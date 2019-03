Tomavistas cierra cartel con Trepàt, Los Estanques, Terrier… y revela distribución por días

Tomavistas cierra su cartel de 2019 con las confirmaciones de tres bandas que acaban de lanzar nuevos álbumes: es el caso de Terrier, Yawners y Playback Maracas. También estarán Trepàt, Los Estanques, Uniforms, Bronquio, Awwz y r.e.a.l. Todos ellos formarán parte de la programación del mismo escenario -llamado como una conocida marca de licor-, en esta quinta edición del festival que se celebra los días 24 y 25 de mayo en el parque Enrique Tierno Galván de Madrid.

Además, el festival madrileño ha revelado su programación por días. El viernes 24 pasarán por el mencionado recinto Beach House, Cigarettes After Sex, Digitalism, Toro y Moi, Triángulo de Amor Bizarro, Ángel Stanich, Cala Vento, Wooden Shjips, Las Odio, Niña Coyote eta Chico Tornado, Camellos, Los Estanques, Uniforms, Bronquio y Playback Maracas. Por otro lado, en el cierre del sábado 25 los protagonistas serán Spiritualized, Deerhunter, Friendly Fires, Cass McCombs, Carolina Durante, Morgan, Hinds, Joe Crepúsculo, Enric Montefusco, Soleá Morente y Napoleón Solo, Mucho, Stonefield, The Beths, Frankie and The Witch Fingers, Cariño, Trepàt, Yawners, Terrier, Awwz y r.e.a.l.

Las entradas de día se pondrán a la venta este martes 26 de marzo a las 8.00 horas, con una oferta de unidades limitadas a 55 euros para los primeros compradores. Los abonos están disponibles en la web del festival.