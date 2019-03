Especial Eurovisión 2019: Chipre lo intentará en Eurovisión 2019 con algo más que otro ‘Fuego’

En la charla que recientemente hemos mantenido con Guille Milkyway, el líder de La Casa Azul opina -con razón- que Eurovisión se ha convertido en una “fábrica de sucedáneos del establishment sonoro del momento”, cuando antes era al revés: las canciones que se copiaban eran las de Eurovisión. Esto es así desde hace años, cuando a duras penas es posible distinguir una canción de otra durante el festival… a excepción de esa canción especial que se proclama ganadora.

Luego hay otras que trascienden el tiempo pese a no ganar, como ‘Fuego’ de Elena Foureira (para que luego venga Sobral de “salvador” de la música). La cantante griega, que representó a Chipre en Eurovisión 2018, se quedó a las puertas de ganar el festival con este pepinazo bailable, que fue top 2 frente a ‘Toy’ de Nétta’, si bien un vistazo rápido a las plataformas de streaming deja claro cuál de las dos ha terminado realmente llevándose el gato al agua. Así que no es del todo una sorpresa que, en la edición de Eurovisión de este año, Chipre busque un nuevo ‘Fuego’, como ha hecho de la mano de Tamta y su ‘Replay’.

Y aquí volvemos a las declaraciones de Guille: ‘Replay’ es un “sucedáneo” del pop comercial del momento: tiene el el ritmo tropicalete de moda, el estribillo instrumental basto a más no poder que al final no ha podido presentar MARUV y una melodía sexy que no deja de tener un puntillo precisamente a ‘Fuego’, pues parece que Tamta se va a poner a cantar “you’re takin’ me higher and higher” en cualquier momento. ‘Replay’ sería un single típico de Jason Derulo, Little Mix o Rita Ora, lo que significa que no está mal, es bailable, es divertida, es pegadiza, es ultra comercial y ultra contemporánea; ¿pero es tan buena como para resistir la inevitable comparación con ‘Fuego’?

Mi opinión personal es que ‘Fuego’ no era para tanto de entrada, pero sí es un buen tema, y ‘Replay’ le va a la zaga. El tema de Tamta también tiene potencial de petarlo este verano si las radios, discotecas y los hacedores de playlists nos dan la turra con ella lo suficiente cual ‘Lo malo’, pues además claramente es una canción más cuidada y mejor compuesta que la de muchos países que se clasifican en Eurovisión con baladas para aburrir a las vacas. Así que sí, ‘Replay’ mola y además va séptima en las apuestas, conque parece que Chipre puede volverá a tener un buen año en Eurovisión. Queda por ver el directo, que con semejante tema, por seguro será explosivo.

Calificación: 7/10

En los foros de Eurovisión se dice…: “Otra canción pop basura” frente a “moderna, internacional y memorable”

En las casas de apuestas: va 7ª