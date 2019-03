Edu Soto vuelve a imitar a Camilo Sesto… pero puede que sea la última vez tras las críticas del artista

Lo de ‘La mejor canción jamás cantada’ continúa su andadura los viernes por la noche en busca de la mejor canción española de la historia. En el último programa se repasaron los años 70 y una de las canciones aspirantes era ‘Vivir así es morir de amor’. El elegido para interpretarla fue el actor y cómico Edu Soto, lo cual puede parecer algo extraño, si bien hay que apuntar que Soto ha imitado en numerosas ocasiones a Camilo Sesto, como podéis comprobar bajo estas líneas. En dos ocasiones lo ha hecho en ‘Tu cara me suena’, interpretando ‘Algo de mí’ y ‘Melina’, en este último caso con el propio Camilo de cuerpo presente.

Pero puede que no haya más imitaciones en esta línea. La versión nueva de ‘Vivir así es morir de amor’ fue muy distinta a la original, con violín incorporado y en clave acústica, si bien lo más controvertido se produce en el medio minuto final, cuando Edu Soto rompe la canción, aportando un innecesario, quizá involuntario, quiebro cómico. Camilo Sesto ha protestado desde su Twitter, lo cual ha extrañado a algunos de sus seguidores, que se preguntan si estas palabras vienen de parte de él o de su equipo.

Aunque el tuit ha sido borrado, desde su cuenta se respondió, como recoge Vertele, que fue “una versión nefasta” y que “nuestro querido Edu Soto no tuvo el mejor día”. Ante la respuesta de una usuaria, que defendía a Edu Soto y sus palabras para Camilo, se puntualizaba: “No se critica en ningún momento a @edusotomoreno agradecidos por sus palabras, en @TuCaraMeSuenaTV imitación increíblemente buena. Opinamos sobre la versión”. Las palabras han llegado hoy a oídos de Edu Soto, que ha dicho: “Muchas graciaaaas… me ha encantado la crítica constructiva… “nefasta”… pues nada, me pondré a versionar a Parchís, a ver si se me da mejor!!”. Por otro lado, Camilo también ha conseguido que Tony Aguilar rectifique el dato de su cifra de discos vendidos a lo largo de la historia dada en el programa, pues la verdadera se sitúa según él en 175 millones.



Muchas graciaaaas… me ha encantado la crítica constructiva… “nefasta”… pues nada, me pondré a versionar a Parchís, a ver si se me da mejor!! — Edu Soto Moreno (@edusotomoreno) March 27, 2019