Christina Aguilera alucina con un megahomenaje coreográfico en Got Talent España

España se divide entre quien sabe que seguían adelante las audiciones de Got Talent España y a quien se la bufa totalmente. Pero quizá algunos de estos últimos, sin embargo, no tengan más remedio que dar un vistazo a al menos una de las actuaciones que se han visto esta semana. Si ha conseguido “volar la cabeza” a la propia Christina Aguilera, quizá también te llame la atención.

Se trata de un espectáculo de danza que ofrecía un grupo de baile llamado QDS Crew. Reunieron a 40 bailarines en escena para hacer, decían, un número que nunca se había visto antes en el talent-show. Y se trataba de un homenaje a Christina Aguilera, un show que repasaba varias etapas de su carrera. Varias “Xtinas” con sus respectivos cambios de look se iban sucediendo sobre el escenario, mientras sonaba un remix que incluía ‘Candy Man’, ‘Lady Marmalade’, ‘Ain’t No Other Man’, ‘Can’t Hold Us Down’ o ‘Bobblehead’ –momento en que un chico, más tarde portavoz, se travestía–.

El resultado puso en pie al público y hasta al jurado, con un Risto Mejide a la cabeza que amenazó con irse del programa si no les daban el pase de oro (el último de esta edición, por cierto, puesto que ya comienza la fase de directos). Pese a las reticencias de Paz Padilla (más por joder a Risto que por la actuación en sí), finalmente consiguieron el pase directo. Como decíamos al principio, la performance llegó a ojos y oídos de la propia Christina Aguilera (vía Youtube, cosa que ya no sucede en España, donde sólo pueden verse en la web oficial de Telecinco), que se mostró impresionada en un mensaje de Twitter. Aguilera, por cierto, traerá en verano a Europa su nuevo tour, ‘The X-Perience’, pero no llegará a España.