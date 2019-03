Santiago Auserón responde al desprecio de Iván Ferreiro hacia Radio Futura en una entrevista

Había pasado medio inadvertido… hasta ahora, cuando ha respondido el propio Santiago Auserón. En una entrevista ofrecida a ABC el pasado mes de septiembre, días antes de publicar ‘Cena recalentada’ –disco en el que reinterpreta el cancionero del grupo Golpes Bajos– Iván Ferreiro decía esto al periodista Nacho Serrano: “Golpes me encantan, pero para mí el verdadero grupazo español de todos los tiempos es El Último de la Fila. Salían a tocar con el disco recién salido, sin ayuda de compañías… eran indies de verdad. Y hacían unos temazos que eran un puto desfase. Fueron el bandón con la carrera más brillante que ha habido en este país, y nadie dice nada. Nos mean a todos, me río de Vetusta, me río de mí y de todos. Comparados con ellos, somos todos unos putos aficionados”.

La polémica viene a continuación, cuando Serrano le lanza un “Mucho Radio Futura, Radio Futura…” que inflama a Ferreiro: “Radio Futura en directo eran una puta mierda. De eso no se habla. Y seguro que Santiago Auserón te lo dirá: «Éramos una puta mierda». Se iban a grabar a Nueva York y no sabían tocar lo suyo, era desastroso. Y el directo estaba grabado en un estudio, porque no les daba. Tenían a un cerebro maravilloso, que era Santiago Auserón, pero los demás no estaban a la altura. Santiago empezó a tener músicos guays cuando conoció al músico cubano que le gustaba, el otro que nosequé… Pero el verdadero grupazo fue El Último de la Fila. Qué calidad, qué seriedad…” Cabe preguntarse por qué no decidió hacer un disco homenaje al grupo de Manolo García y Quimi Portet, entonces.

El caso es que, quién sabe si porque alguien le ha ido ahora con el cuento a Santiago Auserón, vocalista y compositor principal de Radio Futura, este ha respondido de manera muy directa en un mensaje en su perfil de Facebook. Auserón se muestra en total desacuerdo con lo expresado por el que fuera vocalista de Los Piratas, especialmente con ese “éramos una puta mierda” que Ferreiro pone hipotéticamente en su boca: “Radio Futura, en sus diversas formaciones a partir del cuarteto que cuajó en 1982, con mis compañeros Luis Auserón y Enrique Sierra –también miembro de Kaka de Luxe, fallecido en 2012– como pilares fijos –salvo en los periodos de hospitalización de Enrique–, llegó a sonar brillantemente, a base de mucho ensayo y un cuidado obsesivo por el sonido”.

Si bien reconoce que “al comienzo teníamos muy poca preparación”, asegura que lo paliaron a base de trabajar duro en el local de ensayo, y destaca que “en la banda primaron siempre el buen oído y el buen gusto, cosa poco frecuente en nuestro mundillo, por extraño que parezca”. Igualmente reconoce que “hubo noches desastrosas”, que se alternaban con tras que “sonaron a un nivel que no era habitual en las bandas españolas de la época. Llegamos a competir con los mejores grupos internacionales. Hay grabaciones por ahí para confirmar lo que digo, algunas se han editado sin modificar una nota, como el directo que acompaña la reedición –precisamente– del disco grabado en Nueva York”. Para concluir, Auserón ve en las palabras de Iván “un extraño resentimiento”. Y añade: “Él verá lo que hace. Yo no promocionaría un producto hablando mal de otra gente para llamar la atención, aunque haya mucha música pop española que realmente no me gusta”.

Resulta verdaderamente chocante esta rajada, máxime si tenemos en cuenta que Ferreiro, en un concierto organizado por Los 40 en 2006, compartía escenario con el propio Santiago y su hermano Luis interpretando ‘Anabel Lee’, canción incluida en ‘La canción de Juan Perro’. Y no acaba ahí la anterior devoción mostrada por Ferreiro por Radio Futura: hace tan sólo 3 años, interpretaba junto a León Benavente ‘Han caído los dos’, de ‘De un país en llamas’. Uno de los discos más vendidos y míticos de Radio Futura, por cierto, es el álbum doble en directo ‘Escueladecalor’. Imaginamos que Ferreiro se refiere a ese disco cuando dice que “estaba grabado en estudio”.

El último disco de Santiago Auserón es ‘Vagamundo’, curiosamente un disco en directo junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Ferreiro, por su parte, acaba de participar en un disco en homenaje a Mecano, interpretando con Love of Lesbian ‘La fuerza del destino’.