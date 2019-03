Egosex traerán su “trance jungle blues” a Bala Perduda contra la psicodelia de Telescope y el “cold wave” de Bright Joy

Este jueves 28 de marzo se celebra en la Sala Apolo de Barcelona la última semifinal de Bala Perduda. El concurso cazatalentos de Apolo ha enfrentado a varias bandas en las últimas semanas con el objetivo de llegar a una final que garantizará a la banda ganadora un lugar en el cartel de Primavera Sound y financiación para grabar su primer disco. El acceso al evento es gratuito para poseedores del abono de Primavera Sound 2018 o la tarjeta Apolo 113 y también para las personas que marquen “asistiré” y pongan su nombre en Facebook (también hay una entrada + cerveza o refresco disponible por 4 euros).

La banda de power-punk de Barcelona Teana ha sido la última en clasificarse para la final, antes de la cual fue el turno del cantante de R&B Halley, cuyo tema ‘TLC’ estrenábamos hace unos meses. Ambos se unían a los finalistas Matote, Sunny Girls y Ominira.

Tras atrasarse su encuentro una semana, las bandas rivales que se enfrentarán esta noche en Bala Perduda son Telescope, Bright Joy y Egosex. Los primeros, desde Barcelona, practican un rock psicodélico muy 60s y melódico, deudor de los Beatles pero también de las “nuggets” punk de The Seeds, como puede escucharse en las 3 canciones contenidas en su EP de 2017, destacando ‘With Your Truth’.

Telescope [EP] by Telescope

Por su parte, Bright Joy vienen de Manresa y practican un “cold wave” que podemos situar en los 80, en concreto en las canciones de Echo and the Bunnymem, Siouxie o los primeros The Cure. De momento no existen canciones de Bright Joy disponibles en las plataformas de streaming, pero puedes escuchar una parte de su directo en el evento de Facebook de Bala Perduda.

Por último, Egosex (foto) despuntan en esta tanda de grupos por su sonido R&B y soul alternativo, que puede gustar a fans tanto de serpentwithfeet como de Michael Kiwanuka. Ellos son el vocalista Wekaforé, el guitarrista Hugo y el percusionista Lluís y su descripción en Soundcloud revela que ellos llaman a su música “trance jungle blues”. La banda “mezcla sonidos primitivos con arreglos futuristas para explorar temas de espiritualidad, asuntos de amor moderno y política”. Si todavía no te ha convencido, escucha ‘Love & Guidance’. Toda la información sobre Bala Perduda, en la web de Apolo.