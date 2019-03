Vega sobre ‘Con altura’: “Insultad lo que queráis, la canción es infumable”

Vega, autora de discos tan notables como ‘Wolverines‘ y sobre todo el reciente ‘La reina pez‘, donde había tan buenas canciones como ‘Sally’ o las impresionantes ‘Santa Cristina’ y ‘Después de ti’, no está muy impresionada por el nuevo single conjunto de Rosalía, J Balvin y El Guincho.

Aunque no ha mencionado el tema, sin duda se refiere a ‘Con altura‘ en un par de tuits en el que menciona “con mucha altura”, hace una rima con “dura” o habla del vestuario de Rosalía. Sus palabras son de una honestidad brutal, pocas veces vista en estos tiempos de autocensura: “Mátame camión. Todo con mucha altura, tanta q no sé x donde empezar. La coreo cuando viste de negro monogram LVMH: me va a cabrear mucho cuando vea a una niña de 9 copiándola, la altivez… Todo esto es duro, no sé si dura. Insultad lo que queráis, la canción es infumable”.

La cantante continúa incluso cuestionando la calidad de ‘El mal querer’, hablando de “supuesto álbum de culto”: “No pongo ni el enlace. Y colorín colorado… de esta forma la industria engulle y pasamos de un supuesto álbum de culto a esto”. De sus palabras se deduce que culpa a las exigencias actuales de la industria de este -a su entender- bajón de calidad. Os recordamos que tras concursar en OT, Vega pasó de editar discos en Vale Music y Universal a la autoedición y finalmente su último lanzamiento ha salido en un sello independiente, Subterfuge.



