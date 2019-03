Rosalía publica nuevo single con J Balvin y El Guincho este jueves, ‘Con altura’

Rosalía ha anunciado la llegada de un nuevo single junto a J Balvin y El Guincho llamado ‘Con altura’. El tema se publica este mismo jueves 28 de marzo, tal y como ha informado la cantante en sus redes sociales. ‘Con altura’ será el segundo tema conjunto de Rosalía y J Balvin, pues ambos ya habían colaborado en ‘Brillo’ -además de en un interludio de ‘Vibras‘-, mientras de todos es sabido que El Guincho (el canario Pablo Díaz-Reixa) es el productor de confianza de Rosalía, pues es co-productor de ‘El mal querer‘.

‘Con altura’, del que existe un audio de 14 segundos disponible en Youtube, grabado aparentemente en el avión privado de J Balvin, y que os enlazamos, llega al tiempo que Rosalía inicia la gira de ‘El mal querer’ en América Latina, en concreto en el festival Lollapalooza de Buenos Aires. Después, la cantante actuará en Coachella y realizará sus anunciadas fechas de recintos en Estados Unidos. En España, Rosalía presentará su exitoso segundo álbum en los festivales Primavera Sound, Bilbao BBK Live, O Son do Camiño y Doctor Music, y la gira llevará a la artista también por varios puntos de Europa, como Dinamarca, Portugal, Bélgica o Países Bajos.

En los últimos meses, Rosalía ha colaborado con James Blake en ‘Barefoot in the Park‘ -incluida en el reciente álbum del británico, ‘Assume Form‘-, ha lanzado el videoclip de ‘De aquí no sales’ y ha revelado que se encuentra trabajando en una canción conjunta con la cantante Billie Eilish, compartiendo poco después una instantánea de ambas juntas.