Suecia trae otro tema potente a Eurovisión 2019, y su autor hará doblete en el festival

Suecia es uno de los países más potentes en Eurovisión cada año, pues se ha clasificado en el top 5 de la final hasta en 24 ocasiones, 13 de ellas solo en el siglo XXI. De hecho, Melodifestivalen es uno de los concursos de selección más seguidos por los eurofans, pues hasta cuenta con un hilo propio en nuestros foros.

No es ningún misterio que Suecia es un país experto en el arte de la canción pop, y su propuesta para Eurovisión de este año vuelve a ser un tema más que decente. John Lundvik es su intérprete, cantante de Londres afincado en Suecia que representará a este país en Eurovisión con ‘Too Late for Love’, y que además hará doblete en el festival, pues es co-autor de ‘Bigger than Us’, la canción que representará a Reino Unido, interpretada por Michael Rice.

‘Too Late for Love’ tiene en cualquier caso más posibilidades que la aburrida balada de Rice, pues para empezar es mucho mejor canción. Es una de esas canciones que parecen bailables pero nunca te hacen bailar, pues está construida desde la contención, a base de subidones que nunca explotan y de “puentes” que en realidad son estribillos. Apoyada por un coro góspel, solo al final ‘Too Late for Love’ llega a su cumbre con la subida de tono de rigor, pero sin terminar de estallar.

Calificación: 7/10

En los foros de Eurovisión se dice…: “La mejor canción de Eurovisión” frente a “sobrevalorada”

En las casas de apuestas: va 4ª