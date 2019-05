Katy Perry avanza el vídeo de su nuevo single ‘Never Really Over’, que reinterpreta una canción de Dagny

Tras sumarse a ‘Con calma’ de Daddy Yankee en un remix, Katy Perry vuelve con un nuevo single llamado ‘Never Really Over’ (el que se rumoreaba). Sale el viernes 31 de mayo y la cantante ha adelantado ya su videoclip en las redes sociales, que tiene pinta de ser bastante bucólico y “arty”. Desde luego no parece que la Katy cómica de sus últimos vídeos vaya a volver esta vez.

No se escucha en el tráiler de ‘Never Really Over’ un avance de la canción, pero en realidad puede que ya la hayas escuchado, al menos en parte. El nuevo single de Katy es una re-elaboración de ‘Love You Like That’ de Dagny, una cantante noruega de la que ya os hablamos hace un tiempo. La propia artista ha confirmado esta información a un medio noruego, declarando: “ambas canciones se parecen, sobre todo algunas harmonías y el modo en que la canción va hacia arriba”. Parece claro por tanto que lo que nos espera con ‘Never Really Over’ es puro pop escandinavo.

La autora de ‘Backbeat’ ha asegurado al medio noruego: “Katy Perry y su gente querían hacer su propia versión de mi canción, y nos van a acreditar, hemos tenido una conversación abierta al respecto de esto. Estoy muy orgullosa. No tengo hijos de los que estar orgullosa, así que prefiero ser feliz en nombre de la canción”. La cantante ha escuchado el single de Katy, dice que efectivamente es el primer adelanto de su nuevo álbum y ha dicho que es “salvaje”, apuntando que con él Katy vuelve a ser una “reina del pop”. También dice que el interés de Katy por su canción llega en un buen momento, pues se acaba de “comprar un apartamento”.