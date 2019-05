Charli XCX estrena ‘Spicy’, su versión caribeña de ‘Wannabe’ junto a Diplo

Charli XCX ha querido celebrar el regreso de las Spice Girls a los escenarios con una versión de ‘Wannabe’, el mayor éxito de la girl band británica. Para tal menester ha llamado a sus colegas Diplo y Herve Pagez.

La canción es una bobada desde su mismo título hasta el hecho de que prescinde completamente de algunas de las partes más memorables de la composición original. De hecho, apenas se han mantenido las estrofas y la versión nueva tiene un ritmo caribeño y un estribillo instrumental en forma de “drop” que parece destruir literalmente el ‘Wannabe’ conocido por todos. En realidad, un vistazo a la portada del single, y a los visuales que se han realizado del tema para Spotify son suficientes para conformar que estamos ante una especie de canción-broma. El vídeo, estrenado minutos después, tiene como co-protagonistas a unos delfines humanoides que por momentos recuerdan a los clips del fenómeno Crazy Frog de los 00s. ¿Será un homenaje?

‘Spicy’ llega después que Charli apareciera, el pasado fin de semana, en el Big Weekend de BBC 1 para cantar ‘Wannabe’ junto a Miley Cyrus. Ambas actúan esta semana en el Primavera Sound de Barcelona. La autora de ‘Number 1 Angel’ ya había versionado el clásico de las Spice junto a Halsey en 2017. ‘Blame It on Your Love’, el reciente single de Charli con Lizzo, se publicaba hace unos días.