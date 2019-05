Escucha lo nuevo de Bruce Springsteen, Lower Dens, Poppy, Camellos, Kate Tempest, Freddie Gibbs & Madlib…

Es curioso: tras pasar un mes de mayo algo más aburridillo de lo normal para la música pop, parece que todo el mundo ha esperado a su último viernes (el del Primavera Sound, nada casualmente) para presentar sus nuevos singles. Rosalía ha estrenado el anunciado ‘Aute Cuture’ esta misma tarde, mientras Charli XCX lanza ‘Spicy’, una versión de ‘Wannabe’ de Spice Girls junto a Diplo y Herve Pagez. En las próximas horas se sumarán a ellas Katy Perry, Miley Cyrus, Cardi B, Tove Lo… A lo loco.

Por eso, y ante la considerable cantidad de novedades interesantes presentadas a lo largo de la semana, avanzamos a la tarde del jueves nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend. En ella incluimos ya los singles de Sufjan Stevens, Sleater-Kinney, Hot Chip, Metronomy, Maria José Llergo y Monterrosa que hemos destacado en los últimos días. Junto a ellos, también encontraréis nuevos temas de Bruce Springsteen, Lower Dens, Kate Tempest, Camellos, Poppy (otro arrebato metalero), The Voidz (el grupo de Julian Casablancas, producido esta vez por Mac DeMarco), Albert Hammond Jr. (ni que se hubieran puesto de acuerdo), Beak> (la banda paralela de Geoff Barrows de Portishead) o North State.

En cuanto a álbumes, la semana viene más tranquila que de costumbre: apenas los nuevos álbumes de ionnalee (iamamiwhoami), Skepta y Bedouine ponen algo de sazón a este viernes. Eso sí, Bill Callahan presenta la cara 2 de su nuevo álbum doble presentado poco a poco, con 5 nuevas canciones. Podría ser peor. Podría ser julio.