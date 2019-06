La Canción del Día: ‘Got It’ es otro perfecto retrato del sonido agridulce de Cranberries

No ha habido suerte para el disco póstumo de Cranberries y, así, ‘In the End’ está pasando bastante desapercibido por las listas de éxitos. Pese al meritorio top 10 en lugares como Reino Unido, España y otros países europeos, el número 119 de Estados Unidos, que fue su mayor bastión al principio por delante de las islas británicas, es desolador; como también lo es la longevidad del álbum en las listas, que está siendo escasa dada la falta de apoyo de radios, playlists y también del público, que quizá no ha asumido que este disco pueda ser verdad y hasta pueda estar bien. Nunca pensé que vería esto, y menos tras la muerte de Dolores O’Riordan, pero la crítica ha acogido mejor que el público un álbum de Cranberries: nada menos que un 77/100 en Metacritic.

Habrá por supuesto quien diga que la crítica ha sido generosa con Cranberries influida por la muerte de Dolores, pero lo cierto es que la reseña del NME es tan gratuitamente ácida como solía serlo con Dolores en vida, y que la historia está llena de álbumes póstumos tan tibiamente acogidos por la crítica como el primero de Michael Jackson, el tercero de Amy Winehouse o el reciente de XXXTentacion.

Si la crítica ha sido más generosa que el público es porque el álbum es sorprendentemente sólido y entre los 3 o 4 sencillos que habrían podido ser exitosos al menos durante los 90, destaca ‘Got It’. Empieza con un punteo un tanto ‘Dreams’, hasta el punto de que pareces estar escuchando el nuevo ‘Analyse’, pero después evoluciona decididamente a otra cosa para hablar sobre algunas de las grandes incertidumbres del mundo (“¿dónde viviremos? / ¿cuándo moriremos?”), que Dolores afronta sin esconder todas las inseguridades que mantenía a los 46 años.

El estribillo es una confrontación entre el estado de lucidez (“thought that I got it”) y la locura (“then I lost it all”) que probablemente resume de manera demasiado directa lo que fueron los últimos años de la vida de O’Riordan. Esta es la única autora de la canción, a diferencia de lo que sucedía con los acordes de ‘Dreams’, canción compartida con Noel Hogan, y era este precisamente quien nos indicaba en una entrevista que ‘Got It’ fue la última grabación que Dolores le envió, unas pocas horas antes de morir. En otra charla posterior, revelaba que no obstante ya habían trabajado en otra maqueta del tema con anterioridad. En cualquier caso, una de esas canciones agridulces que caracterizaron el sonido de la banda, con la letra hablando de los males del mundo, pero la música incitándote a mantenerte en pie.