Pixies comparten ‘On Graveyard Hill’ de su nuevo disco ‘Beneath the Eyrie’

Los Pixies continúan adelante con su carrera, por supuesto ya hace tiempo sin Kim Deal. Sus nuevos pasos les llevarán a sacar álbum el próximo 13 de septiembre. El sucesor de ‘Head Carrier’ se llamará ‘Beneath the Eyrie’ y el primer sencillo que puede escucharse desde hoy, puro rock noventero, recibe el nombre de ‘On Graveyard Hill’. Asimismo se ha revelado el tracklist del álbum, que puedes consultar bajo estas líneas.

Como ya os informamos hace un par de meses, la banda de Black Francis presentará estas nuevas canciones a través de varias fechas en nuestro país: el 23 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 24 de octubre en La Riviera de Madrid, y el 26 de octubre en el Teatro Coliseum de A Coruña. Las entradas para Barcelona continúan disponibles a través de Ticketmaster, pues el Sant Jordi Club acoge hasta a 5.000 personas mientras que el aforo de La Riviera ha pasado a ser de 1.800 personas, por lo que los tickets para este concierto están agotados. El Coliseum es mucho más grande y aún podéis también comprar entradas para ver a los Pixies en A Coruña en Ticketea.

Secuencia de ‘Beneath the Eyrie’:

01 In the Arms of Mrs Mark of Cain

02 On Graveyard Hill

03 Catfish Kate

04 This Is My Fate

05 Ready for Love

06 Silver Bullet

07 Long Rider

08 Los Surfers Muertos

09 St. Nazaire

10 Bird of Prey

11 Daniel Boone

12 Death Horizon