Mitski se retirará una larga temporada de los escenarios

Mitski, autora de uno de los mejores discos de 2018, ‘Be the Cowboy‘, acaba de anunciar el que será su “último concierto por un tiempo indefinido”. Tal show tendrá lugar el día 7 de septiembre nada menos que en Central Park en Nueva York, y tendrá a Lucy Dacus como telonera. Mitski ha indicado que está “muy contenta de que la gira acabe en Nueva York”, pues es su lugar de origen. Cuando en Twitter le han preguntado qué significa esto de “indefinido”, ha respondido que: “es tiempo de ser humana otra vez” y de “tener un lugar en el que vivir”.

Antes de llegar al concierto del 7 de septiembre, unos cuantos conciertos más aguardan a Mitski, que visitará próximamente Texas y California en distintas fechas de junio y julio, y Escandinavia, Austria, Alemania, Portugal y Reino Unido en agosto y septiembre. Su tour ha recorrido incansablemente durante los últimos meses lugares tan remotos como Australia o Japón, por lo que es fácil intuir que Mitski esté agotada.

Pitchfork ha intentado conseguir una declaración de su representante sin conseguirla, lo cual es normal: su tuit son las palabras de, en primer lugar, simplemente una persona agotada de llevar meses volando y viajando por carretera; y en segundo, una persona con ganas de celebrar algo especial como despedida momentánea en Nueva York. Seguramente Mitski no tenga ni idea en este momento de cuánto tiempo necesita descansar, pues aún le quedan 3 meses de trabajo por delante, por lo que no parece que haya mucho más que decir. Solo el tiempo dirá cuándo volverá a picarle el gusanillo…

This will be my last show indefinitely, and and I'm glad it's ending in NY where I came up.

