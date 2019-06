Ty Segall saca single, anuncia disco y también residencia por ciudades

Ty Segall ha anunciado un nuevo disco llamado ‘First Taste’, a la venta el 2 de agosto y presentado por un single llamado ‘Taste’ que es puro fuzz apto para fans de los Primal Scream más psicodélicos. Su vídeo muestra a Ty Segall ejerciendo cierta violencia hacia sus compañeros de banda, lo cual incluye el momento en que le parte una botella en la cabeza a Mikal Cronin porque no le gustan sus pantalones, entre otros muy slasher y un tanto giallo. Foto: Denée Segall.

La nota de prensa indica que el nuevo álbum habla de cómo “somos maestros de nuestro propio destino, adivinos de nuestra propia profecía y hacedores de nuestras enfermizas opciones”. También indica que el artista no mira hacia los demás, sino que “el dedo acusador va a él de vuelta también”, pues mientras el disco anterior, ‘Freedom’s Goblin’ (2018), era “más extrovertido, este es un trabajo introvertido”.

Al tiempo que se conoce el tracklist, casi es tan noticia como el mismo el calendario de gira, que revela que Ty Segall, a lo Madonna, quiere ir a pocas ciudades pero muchas veces. El tour, sin fechas españolas, revela sin tapujos donde tiene más fans y menos: son 10 fechas en L.A., 5 en Brooklyn, 2 en París, 3 en Londres, 1 en Berlín y 2 en Holanda.

26/7 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Melted)

2/8 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Melted)

9/8 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Melted)

16/8 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Goodbye Bread)

23/8 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Goodbye Bread)

30/8 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Emotional Mugger)

6/9 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste+Emotional Mugger)

13/9 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste + Manipulator)

20/9 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste + Manipulator)

27/9 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom (plays First Taste + Manipulator)

1/10 – Brooklyn, NY @ Warsaw (plays First Taste+Melted)

2/10 – Brooklyn, NY @ Warsaw (plays First Taste+Melted)

3/10 – Brooklyn, NY @ Warsaw (plays First Taste+Goodbye Bread)

4/10 – Brooklyn, NY @ Warsaw (plays First Taste+Emotional Mugger)

5/10 – Brooklyn, NY @ Warsaw (plays First Taste+Manipulator)

9/10 – Paris, FR @ La Cigale (plays First Taste+Melted)

10/10 – Paris, FR @ La Cigale (plays First Taste+Manipulator)

11/10 – London, UK @ Oval Space (plays First Taste+Melted)

12/10 – London, UK @ Oval Space (plays First Taste+Goodbye Bread)

13/10 – London, UK @ Oval Space (plays First Taste+Manipulator)

15/10 – Berlin, DE @ Festsaal Kreuzberg (plays First Taste+Melted)

17/10 – Haarlem, NL @ Patronaat (plays First Taste+Melted)

18/10 – Haarlem, NL @ Patronaat (plays First Taste+Manipulator)

01 Taste

02 Whatever

03 Ice Plant

04 The Fall

05 I Worship the Dog

06 The Arms

07 When I Met My Parents (Part 1)

08 I Sing Them

09 When I Met My Parents (Part 3)

10 Radio

11 Self Esteem

12 Lone Cowboys