Miley Cyrus fue agredida por un hombre durante su estancia en Barcelona

Miley Cyrus abría la pasada semana una nueva etapa profesional con la publicación de ‘SHE IS COMING‘, el primero de tres EPs ––cuya reseña publicábamos hace unas horas– con los que conformará a lo largo del año un trabajo completo. Un disco en el que, tras la algo más sobria y “apta para todos los públicos” era ‘Younger Now’, recuperaba la querencia por el hip hop en su música y la sexualización en su estética, como una evolución de la etapa ‘Bangerz’.

El lanzamiento coincidía, además, con su actuación el mismo día –el pasado viernes, 31 de mayo– en la edición 2019 del festival Primavera Sound de Barcelona, en el que sustituía a la rapera Cardi B como cabeza de cartel. Días después de su actuación en él, han salido a la luz en Estados Unidos unas imágenes muy desagradables de un incidente ocurrido precisamente en la capital catalana, al parecer. En el vídeo reproducido por ‘The Talk’, una popular tertulia televisiva de mujeres, podemos ver cómo, mientras salía de su hotel barcelonés en dirección a un vehículo, un individuo se acercó a ella, primero tocó su pelo, luego parece que su cuerpo y, por último, la besó (o lo intentó, al menos). Todo ello pese a estar rodeada por varios agentes de seguridad privada y por su marido, el actor Liam Hemsworth, que al ir delante parece no darse cuenta hasta después.

Según se indica en la tertulia que co-presenta la actriz Sara Gilbert (‘Roseanne’), algunos comentarios justificaban la agresión por la manera en que suele vestir la actriz y cantante. No sólo las tertulianas de ‘The Talk’ se mostraron indignadas por la agresión y esos comentarios, sino la propia Miley en un texto que acompaña el citado vídeo: “Ella puede vestirse como quiera. Ella puede ser una virgen. Ella puede dormir con 5 personas distintas. Ella puede dormir con su esposo. Ella puede estar con su novia. Ella puede estar desnuda. Ella NO PUEDE ser manoseada sin su consentimiento”, decía Miley no ya poniéndose en tercera persona sino como ejemplo de otras muchas agresiones que sufren mujeres de toda condición en todo el mundo. “#DontFuckWithMyFreedom”, añadia como hashtag aludiendo a la letra de ‘Mother’s Daughter’, el tema principal de su nuevo disco, precisamente.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.

She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.

She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 4, 2019