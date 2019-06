Miley Cyrus / SHE IS COMING

El pasado viernes, coincidiendo con su papel estelar en Primavera Sound 2019, Miley Cyrus inauguraba nueva etapa con ‘SHE IS COMING‘, el primero de 3 EPs que publicará este 2019 y que conformarán una única obra, al estilo de lo que acaba de hacer MARINA o están haciendo también Foals, TR/ST o Julia Michaels. Cosas de la industria. El caso es que, como podíamos intuir en la estética y la actitud pública que ha venido manteniendo en los últimos meses, desde luego no ha hecho volver a su alter-ego adolescente, Hannah Montana, como se especuló.

Más bien al contrario, lo que nos cuenta en la mayor parte de esta primera dosis de 6 canciones es que ya se ha cansado del halo buenista del que se hizo rodear en la etapa ‘Younger Now’, que sí fue una suerte de acercamiento a todos los públicos. Ya el tema principal del disco, ‘Mother’s Daughter’, comienza con un pop oscurete y magnético –que podríamos relacionar con el de Halsey, por ejemplo– y una letra en la que celebra ser “una freak, una cocodrilo del Nilo, una piraña” que, la verdad, le pega más que el papel de chica buena que desempeñó en cosas como ‘Malibu’. “No jodas con mi libertad, he venido a pillar de eso, soy perversa, malvada, debe ser algo en el agua o que soy hija de mi madre”, canta sin ambages en un estribillo en el que sitúa a Tish Cyrus como referente en este trabajo.

Esa misma idea de mujer empoderada a pesar (o, al contrario, gracias a) sus imperfecciones nutre también ‘Unholy’, un corte que suena descaradamente a la Ariana Grande de ‘thank u, next’ pero que resulta una razonable evolución del personaje que se creó en ‘Bangerz’, una suerte de madurez de aquella niña balanceándose desnuda sobre una bola de demolición.

Otra muestra de esa madurez la trae la estupenda y sorprendente (en tanto que la participación activa de RZA y Ghostface Killah y pasiva –en forma de sampler– de sus Wu-Tang Clan no deriva en un tema de rap sino pop) ‘D.R.E.A.M.’: resulta casi conmovedor ver cómo Miley se declara una superviviente de un mundo en el que “las drogas lo dominan todo a su alrededor”. Pero, paradójicamente, ‘SHE IS COMING’ es menos atinado cuando se acerca de manera más explícita a ‘Bangerz’. El resultón aire veraniego que dispone Mike WiLL Made-It –uno de los principales socios musicales de Cyrus en aquella etapa– en ‘Party Up The Street’ tiene una correspondencia muy vacua en el plano lírico: un llamamiento a la “fiesta” junto a Swae Lee en el que lo mejor, claramente, es la irrupción final de las sutiles cuerdas compuestas por Andrew Wyatt (convertido en esta era en su mejor aliado). Peor aún resulta el sólo anecdótico dueto con RuPaul, un canto a sus respectivos coños (literal) en el que la presentadora de Drag Race presume de sus grandes habilidades como felatriz mientras Cyrus rima con mal gusto “molly” con “Dolly” (por Parton, su madrina). Quizá tendría algo más de gracia si musicalmente el tema fuera algo más que una reedición del hip hop de ascendencia electro que Kanye West dejó atrás hace ya más de una década, pero… no.

Otra muestra de la madurez de Miley es que esta etapa tampoco supone una ruptura total con su lado country. Y, de hecho, saca buen partido a la acertada relectura de esa faceta que Mark Ronson y ella propiciaron en la excelente ‘Nothing Breaks Like A Heart’. ‘The Most’, una preciosa canción dedicada a su marido Liam Hemsworth como su principal asidero vital, cierra el disco de la mejor manera posible en esa bonita tesitura (a destacar la participación en ella de Francis & The Lights y BJ Burton, colaboradores frecuentes de Bon Iver). Y, aunque quizá no resulta tan brillante como aquella, abre la puerta a que los dos futuros volúmenes de Cyrus nos entreguen nuevas gemas de esa alianza. Y es que, aunque no deslumbre, ‘SHE IS COMING’ sí prueba algo: que la mejor Miley Cyrus es la que no nos obliga a elegir entre chica mala y chica buena, sino la que se reconoce en ambas.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Mother’s Daughter’, ‘D.R.E.A.M.’, ‘The Most’, ‘Unholy’.

Te gustará si te gusta: Halsey, la última Ariana Grande… o echabas de menos a la Miley de ‘Bangerz’.

Escúchalo: Spotify