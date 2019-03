10 fotos que no debiste perderte: Rihanna, J Balvin, Morrissey, Cardi B, La Zowi, Billie Eilish…

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy comprobamos el “estilazo” que luce Morrissey yendo al centro comercial de turno, a Billie Eilish en el papel de un avatar de ‘Fortnite’, a Rihanna convertida en bombón navideño, una serie de fotos de Miley Cyrus totalmente desatada y a Charli XCX a medio camino de Kim Kardashian y Gandalf.

La bromita de J Balvin

La estrella colombiana del pop, próximo cabeza de cartel de Primavera Sound 2019, es tremendamente activo en Instagram. Y no sólo para subir las típicas imágenes promocionales, sino también para mostrarnos las habilidades de su amiga Anitta para el twerk, reírse de sí mismo… o reírse de los demás. Por ejemplo, esta broma bastante humillante que le gastó a un miembro de su equipo/amigo o lo que sea.

El Mozzer-móvil

¿Te has preguntado cómo será Morrissey cuando va a comprar al supermercado? Tenemos la respuesta, aunque no hacía falta echarle mucha imaginación: es un señoro capaz de combinar americana con chaqueta de chándal, pecho palomo y pantalón campana. Pero lo realmente grande de esta imagen no son sus pintas, no… sino la pegatina que luce el parachoques de su coche. Porque no puede ser casualidad que esté apoyado precisamente en ESE coche, ¿verdad?

Billie Eilish… ¿o un avatar de tu videojuego de batalla real favorito?

Otra que presume de coche es Billie Eilish… bueno, no exactamente. Simplemente pasaba por allí y, como ella misma dice, necesitaba una foto de ese look de avatar muy experimentado de ‘Fortnite’ que lucía. Da miedo de cojones. Bueno, básicamente como en los vídeos del disco que publica este próximo viernes.

Rihanna Rocher

Es de dominio público que Rihanna es, gracias a su carrera musical y, también, a sus líneas de cosmética y lencería, una mujer de oro. Pero tampoco imaginábamos que se lo tomaría tan al pie de la letra como parecerse a un bombón navideño. Nos ha realmente sorprendido.

Cardi B se levanta con ganas de…

Además de actriz en ciernes, la rapera Cardi B es una mujer liberada, ahora además soltera, que no tiene el más mínimo reparo en tuitear que quiere “polla para desayunar”. Ella lo siente así y lo casca, sin más. Ya, ya sé que esto va de fotos, no de tuits. Pero es que esta es la imagen que una seguidora estaba viendo en su teléfono cuando le saltó la notificación del mensaje porno. La combinación, impagable, hizo mearse de risa hasta a la propia Cardi. “Okurrr”, ha declarado.

I was literally just watching your insta video when you tweeted this LMAO pic.twitter.com/ForPxE0RMP — Mackenzie (@lanitsunami333) March 14, 2019

Achtung! La Zowi (y sus bailarinas) en concierto

Tras publicar el EP ‘Ama de casa’, la rapera La Zowi está actuando por doquier presentando sus canciones, pasando de ser una ama de casa a “trap mom + sex worker”. Pero la noticia está en que sus conciertos pueden ser peligrosos. Sobre todo si eres capturado por sus bailarinas para usarte como objeto de sus “juegos”. Fijo que este muchacho de su bolo en Barcelona terminó con un moretón o dos.

Lily Allen “celebra” 10 años de “insatisfacción”

Hace unos días Lily Allen recordaba que, 10 años atrás, se publicaba su segundo largo, ‘It’s Not Me, It’s You’. Y dentro de él estaba aquel himno a la insatisfacción sexual femenina titulado ‘Not Fair’, a la que la británica ha querido homenajear a través de interpretaciones de la canción a lo largo de estos 10 años, incluida una con Miley Cyrus en la era ‘Bangerz’ y otra con la vaca que protagonizaba su clip oficial. “Espero que por fin ahora tengáis lo que os merecéis”, apostilla.

Miley Cyrus, desatada

Y ya que hablamos de Miley Cyrus, cuyo perfil de Instagram suele ser bastante de por sí, en el último par de semanas se ha mostrado especialmente desatada en esta red social, en una serie de fotos tan espectacular como cachonda: posando desnuda para celebrar el día de las mascotas (como si necesitara una excusa), promocionando su presencia en el nuevo Woodstock subida a un pollo gigante (“cuando no me monto a una bola de demolición…”), declarándose “queer”, espatando haters, poniendo cara de hartura por cuántas veces le piden que publique nueva música y, en consecuencia, “llamando” a sus productores para que se den prisa porque estamos demasiado hambrientos. Aunque mi favorita es esta: “empapándome en lágrimas de Drake”. ¿Estará insinuando una colaboración? Lo cierto es que, de seguir esta línea, parece que hemos dicho hasta luego a la Miley mojigatilla de ‘Younger Now’.

Aparta, Ian McKellen, que llega Charli XCX

Mientras Charlotte Atchinson decide si nos entrega al fin ese disco que nos debe –y del que ‘1999’ podría ser un buen adelanto–, ella diversifica el negocio. Primero, creando su propio sello y fichando a una peculiar girl-band Nasty Cherry. Y ahora postulándose como la sustituta perfecta de Ian McKellen para hacer de Gandalf si un productor decidiera revisitar la Tierra Media… Atención al segundo clip…

Self Esteem no es Rita Ora

Rebecca Lucy Taylor quería ser una gran estrella del pop incluso cuando estaba en el grupo indie Slow Club. Ahora lo está intentando muy fuerte con su proyecto en solitario y su debut ‘Compliments Please’. Y la cosa no va mal: hace pocos días agotaba las entradas para su concierto en Londres (“sold out bitch”, se llamaba a sí misma). Pero tampoco es para fliparse: no tanto como para no ahorrarte leer las pintadas sobre tus carteles o, lo que es peor, que vayas a un hotel donde te obliguen a mudarte de habitación en pleno baño relajante. “¿Le pasaría a Rita Ora?”, se pregunta Rebecca. Es una pregunta retórica, claro.