Quién es quién en ‘SHE IS COMING’, el nuevo EP de Miley Cyrus: RuPaul, Andrew Wyatt, los 13 autores de ‘D.R.E.A.M.’…

Como sabíamos, Miley Cyrus –que hoy actúa en Primavera Sound 2019 en sustitución de Cardi B– ha publicado ‘SHE IS COMING‘. Se trata de un EP que parece ajeno al séptimo álbum de la hija de Billy Ray y, de hecho, no hay rastro en él de esa canción junto a Mark Ronson y Angel Olsen llamada ‘Bad Karma’ que avanzó en sus redes.

En cambio, ‘SHE IS COMING’ contiene 6 temas completamente inéditos (hasta que interpretó varios de ellos en directo hace unos días) en los que da un nuevo volantazo estilístico a su carrera. Su pop escapa a la sombra country de ‘Younger Now‘, salvo en el medio tiempo final ‘The Most’, producido por Mark Ronson. Y, a cambio, se zambulle en el hip hop que capitaliza el mercado musical, especialmente en USA. Eso explica la presencia del rapero Swae Lee (que recientemente colaboraba también con Madonna en ‘Crave‘) en una ‘Party Up The Street’ producida por el reputado Mike WiLL Made-It. Curiosamente, es uno de los temas más pop del conjunto. También presentan toques claramente urbanos el tema principal, ‘Mother’s Daughter’, y ‘Unholy’, próximos a las últimas Ariana Grande y Halsey.

Curiosamente, el que más podría imaginarse cercano al rap es ‘D.R.E.A.M’, dada la co-producción de RZA y el verso que interpreta Ghostface Killah. Para más inri, la sorprendente cifra de 13 autores, 13, en los créditos del tema se deben a que emplea un sampler de ‘C.R.E.A.M.’ de Wu-Tang Clan (que a su vez sampleaba a Isaac Hayes). Y su producción la firma John Cunningham, beat-maker de confianza del difunto XXXTentacion, que participa en más temas de ‘SHE IS COMING’. Pero las apariencias engañan, y es bastante pop. De hecho, mucho más que ‘Cattitude’, la colaboración con RuPaul en la que ambas gatas se dedican sobre todo a rapear. Ojo a la barra que dice “i love you Nicki, but I listen to Cardi”, porque puede levantar ampollas.

Cunningham produce también ‘Unholy’, si bien el que se erige en colaborador principal de Cyrus en esta era parece ser Andrew Wyatt. El también miembro de Miike Snow, produce la mitad del disco y está involucrado en la composición de la mayoría de sus seis cortes con Miley. También está implicada en varios temas Ilsey Juber (co-responsable, entre otros hits contemporáneos, de ‘Nothing Breaks Like A Heart‘ de la propia Miley con Mark Ronson),

, King Henry (Major Lazer, LSD, Maroon 5), ALMA (la finesa co-escribe ‘Mother’s Daughter’ y ‘Cattitude’) y PLUSS (el co-productor de ‘HUMBLE.’ de Kendrick Lamar o ‘Good Form’ de Nicki Minaj participa en ‘Party Up The Street’). Con toda esta sobreinformación, quizá podáis disfrutar más y mejor de ‘SHE IS COMING’… o no.