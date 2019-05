Cardi B “mata a sus enemigos” desnuda en su nuevo single ‘Press’

Cardi B publica su nuevo single ‘Press’ precisamente el día en que la rapera iba a subirse al escenario de Primavera Sound… antes de cancelar su actuación y de ser sustituida por Miley Cyrus, que también saca nueva música hoy. Estamos ante una canción de 2 minutos y medio de base trap y trazos de rap tradicional en la que Cardi B dice que “no necesita más prensa”, y propone “matarlos a todos”, en referencia a sus “enemigos”. Gran parte de la letra está dirigida a quienes la odian en femenino, por lo que podría estar hablando también de su mayor enemiga Nicki Minaj.

En cualquier caso, el título de ‘Press’ no puede ser más claro, pues la rapera ha tenido sus más y sus menos a lo largo de su trayectoria, sobre todo con tabloides como TMZ, a los que suele contestar directamente en sus stories de Instagram. No se puede pasar por alto que su debut se titulaba ‘Invasion of Privacy‘ aunque más en relación a los fans cotillas de Cardi que a los tabloides.

Sin noticias del segundo disco de Cardi, ‘Press’ sucede a ‘Money’ y a ‘Please Me’ con Bruno Mars y a las colaboraciones ‘Clout’ con Offset y ‘Wish Wish’ con DJ Khaled y 21 Savage. Ninguna de estas canciones ha repetido el éxito de ‘Bodak Yellow’ ni mucho menos ‘I Like It’, por lo que habrá que esperar para averiguar si la rapera tiene con ‘Press’ más suerte. De momento y a falta del vídeo de la canción, Cardi B aparece desnuda rodeada de fotógrafos en la portada del sencillo, si bien con sus vergüenzas convenientemente censuradas. Sebas E. Alonso, Jordi Bardají.