Bat For Lashes anuncia nuevo álbum ‘Lost Girls’ y lo adelanta con la nostálgica ‘Kids In The Dark’

Pocas semanas después de haber celebrado el 10º aniversario de su maravilloso single ‘Daniel‘, Bat For Lashes acaba de anunciar la próxima publicación de su quinto trabajo de estudio, que sucede a ‘The Bride‘, publicado en 2016. Natasha Khan revela hoy todos los detalles de ‘Lost Girls’, a la vez que muestra un primer extracto musical del mismo.

El disco, con 10 canciones, se publica el día 6 de septiembre y su cubierta es una imagen de Khan vestida de rojo con una serpiente albina. Según la nota de prensa, “es un álbum lleno de romanticismo, un homenaje a Los Ángeles (donde el álbum fue grabado), a ser un chaval en los 80, a las películas que la conmovieron y cambiaron su vida”. “Es un disco para conducir en la oscuridad, para cogerse de la mano en la puesta de sol, saltar de puentes con vampiros, conducir tu bicicleta cruzando la luna”, continúa, referenciando pelis como ‘Jóvenes ocultos’ y ‘E.T.’, y recuperando el personaje de Pearl que ya empleó en su trabajo ‘Two Suns‘.

Como decíamos, también se ha avanzado el primer single de ‘Lost Girls’, que es además la canción que abre el disco. Una ‘Kids In The Dark’ co-producida por Charles Scott IV, un músico neoyorquino ligado a Bad Robot –la productora de J.J. Abrams– y conocido sobre todo por sus aportaciones a las bandas sonoras de películas y series de ciencia ficción reminiscentes de los 80 como ‘Fringe‘, ‘Calle Cloverfield 10‘ o ‘Star Trek: En la oscuridad‘. De ahí fluye ese tono de synthpop ochentero que inunda toda la canción, un medio tiempo lleno de melancolía que, efectivamente, podría sonar en un éxito de videoclub.

Tracklist de ‘Lost Girls’:

Kids In The Dark

The Hunger

Feel For You

Desert Man

Jasmine

Vampires

So Good

Safe Tonight

Peach Sky

Mountains