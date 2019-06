Contempopránea anuncia su cartel tras peligrar seriamente su celebración este año

Contempopránea ha anunciado finalmente su cartel cuando muchos ya daban la celebración de la 24ª edición del festival por perdida. Según informaba Europa Press en abril, la organización no podía salir adelante si el ayuntamiento no le abonaba los 145.000 euros que había acordado, recibidos en 2018 de la Consejería de Juventud e Igualdad de la Junta de Extremadura. Contemporánea recibía 50.000 euros de esa cantidad, pero no los 95.000 restantes, haciendo imposible la celebración de la siguiente edición.

Contempopránea llegaba en febrero a emitir un comunicado reconociendo cuánto peligro corría esta edición: “Detestamos que se esté convirtiendo en tradición tener que informar por redes (alarmando así al público) de esta tesitura porque, que finalmente se celebre nuestra vigésimo cuarta edición, no depende de vosotras ni vosotros, depende de una cuestión burocrática que está asfixiando a la organización y nos ha obligado a dar un ultimátum. El cartel está preparado, las bandas deseosas de ser anunciadas, nuestro sueño pop de verano puede volver a las laderas del Castillo un año más y este pequeño pueblo extremeño se convertiría de nuevo en la Capital Nacional del pop, atrayendo así a cientos de personas enamoradas del espíritu del Contemporánea”.

Finalmente parece que se han resuelto esas cuestiones burocráticas y se ha anunciado el cartel para Alburquerque. El jueves 18 de julio estarán en la fiesta de bienvenida Axolotes Mexicanos, entre otros; el viernes 19 Zahara, Viva Suecia, la gira de despedida de Cooper, Carolina Durante, Cariño, Melenas, Las Ligas Menores, Kokoshca y Confeti de Odio. Y finalmente el sábado 20 será el día de Second, El Columpio Asesino, Ángel Stanich, Full, Apartamentos Acapulco, Hazte Lapón, Dolorosa y Alexanderplatz.