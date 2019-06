Meister of the Week: los experimentos culinarios de Alberto de Alien Tango son tan locos como su música

Los 10 códigos del buen comer de Alberto García “Aitite”:

1. El bacon es la quintaesencia y pega con todo.

2. Cualquier ingrediente de un plato estándar puede ser sustituido por otro ingrediente remotamente relacionado (si comparten letras en el nombre, por ejemplo).

3. Con ganas todo está bueno (el disfrute de un plato es directamente proporcional al hambre previa).

4. Si algo es comestible sin cocinar, SIEMPRE se echa al plato sin cocinar. El tiempo es oro, y todo tendrá la misma temperatura en tu estómago.

5. ¿Caducado? Más bien, ¡especiado!

6. Si los colores son bonitos, sabrá bonito. (Truco del chef: si el plato parece un cuadro de Gaughin, BIEN. Si parece un Monet, A LA BASURA)

7. La sal es para los débiles. Apuesta por un sabor auténtico.

8. El gluten debe ser perseguido y aniquilado.

9. Básicamente cualquier mezcla vale siempre que haya sido preparada con amor.

10. El bacon es la quintaesencia y pega con todo.

Esta semana en nuestra sección Meister of the Week, hablamos con Alberto García, “Aitite”, líder de la banda de art-rock Alien Tango. Afincado en Londres, Aitite da rienda suelta en Alien Tango a su particular visión musical nutrida de diversas influencias de la música alternativa anglosajona. En su música escuchamos ecos a Animal Collective (‘War House/The Box’), Ariel Pink (el nuevo single ‘Friends!’), el post-punk (‘Count on Me’) o el sonido Beatles en su época hindú (‘Happy Family’), siempre desde un punto de vista más alucinado e ido de la olla de lo normal. La comida tiene un extraño protagonismo en la parte visual de Alien Tango y sobre ella hablamos con Alberto, en una entrevista francamente divertida en la que no deja de reclamar un mejor servicios en los festivales para los músicos que, como él, son celiacos.

Vamos a incluir tu lista de 10 códigos del buen comer en nuestro post pero primero, cuéntanos más o menos por qué has decidido hablar de comida o, en concreto, de tus experimentos culinarios exitosos y fallidos.

Porque de pequeño mi abuela siempre me preguntaba qué quería ser de mayor, si cura o torero, y mi respuesta era firme: cocinero. Décadas más tarde, mi afán de experimentar y romper barreras (sumado a un impreciso sexto sentido culinario) me ha llevado por caminos que erizarían los pelillos de la calva de Ferrán Adriá.

Una vez alguien me contó que le gustaba mojar la pizza en el Cola Cao, pero tus mezclas me parecen casi igual de sorprendentes: pizza bañada en lentejas, espaguetis con mermelada… ¿Crees que la cocina convencional es aburrida o mezclas por una razón de recursos?

La razón principal es que no tengo ni papa. Ponerme a cocinar es como poner a un DJ de tecno industrial a hacer música con una tostadora en un bautizo.Por supuesto, los recursos juegan una parte importantísima. Mis mayores hits han surgido por pereza de ir al supermercado.

De hecho comentas que tu primer hit culinario surgió de mezclar quinoa con anacardos, fuet, champiñones, pimientos y atún, aunque parece que a tus amigos no les gustó nada. De primeras no parece tan raro, ¿no? ¿Has perfeccionado la receta en los últimos tiempos?

Esos son los ingredientes aproximados, fue hace bastante tiempo y no me acuerdo bien. Intenté replicar otro plato sustituyendo todos sus ingredientes por otros remotamente relacionados y me salió esa especie de revuelto de bocata del almuerzo empapado en aceite. La receta original se ha perdido también, pero porque hace un millón de años que no cocino con quinoa (por pereza).



Cuando vas al supermercado a por comida, ¿qué alimento o ingrediente no puede faltar jamás en tu lista de la compra? Por el contrario, ¿qué alimento o ingrediente te gusta pero no sueles comprar por razones económicas o porque se te olvida?

Manteca de cacahuete. Me baño en esa porquería. Lo que ya no compro es aguacate, porque mi vecina la Diana me ha rayado con que por culpa de la moda del aguacate su precio ha aumentado muchísimo en los países que lo producen y ya no se lo pueden permitir ellos mismos. Por supuesto, no tengo ninguna fuente o estudio para acreditar esta información pero hey, ¡welcome to the internet!

“La comida (y especialmente la fruta) suele tener un componente muy sinestésico, me gusta mucho jugar con contrastes y texturas en mi música, y que cada persona lo asocie a algo distinto”

La comida tiene un curioso protagonismo en el arte gráfico de tus canciones. Una boca llena de mermelada y fruta es la portada de ‘Supernatural Mango’, la de ‘War House / The Box’ es un corazón de vaca servido en mesa, con plato, cuchillo y tenedor. También hay varias fotos de comida en tu Instagram. ¿Qué te lleva a utilizar la comida en tu música o al menos en las portadas de tus singles?

Precisamente porque la comida (y especialmente la fruta) suele tener un componente muy sinestésico, por sus colorines y texturas. Me gusta mucho jugar con contrastes y texturas en mi música, y que cada persona lo asocie a algo distinto.

¿Tienes discos o canciones favoritos que tengan nombre de comida o hablen de comida?

Que se me ocurran ahora mismo, ‘Supper’s Ready’ de Genesis, y el disco ‘Strawberry Jam’ de Animal Collective, son algunas de mis principales influencias. ‘Bananas’, de nuestros hermanitos Fru Katinka, también es un temazo, y últimamente estoy viciado a la canción ‘Bubble Tea’, de dark cat.



La música puede replicar sonidos, olores… a veces de manera bastante concreta. No hablo tanto de sinestesia como de que una canción puede tener ciertos elementos sonoros que te recuerden a un sabor, a una textura… Por ejemplo, ‘I’ve Committed Murder’ de Macy Gray siempre me ha sonado y olido a café. Debe ser algo de los ritmos y los arreglos. ¿Te ocurre? Si sí, ¿con qué canciones?

Lo único que se me ocurre es la canción ‘Honeycomb’, de Animal Collective (¡otro nombre de comida!), que siempre me hace pensar en una fábrica de golosinas muy vieja y sucia en la que contrastan los colores vivos de las chuches con el óxido de las máquinas, sin que sea una reacción de sinestesia.

Tengo bastante sinestesia en cuanto a ver colorines y tal con sonidos, así que entre eso, la reacción emocional y el análisis musical suelo tener suficientes estímulos al escuchar música como para ponerme a pensar en sabores.

Lo de Macy Gray supongo que será porque la canción es muy tropical. Además, las trompetas y el órgano de la intro suenan con bastante “grano” (ba dum tss) y la primera línea dice “My baby works down at the boulevard café”, vaya, así que tiene sentido.



Eres celiaco y por tanto no puedes comer pan o pasta. ¿Desde cuándo tienes el diagnóstico? ¿Te costó mucho adaptarte a tu nueva dieta o fue fácil?

Desde hace tres años. Tampoco puedo beber cerveza a no ser que le hayan borrado el gluten con un rayo láser. Es bastante coñazo, pero al menos me he insensibilizado ya y no recuerdo el sabor del trigo, ni del verano. Lo que más me costó fue sustituir los kebabs, que como todos sabemos son ya el alimento estandarte de la dieta mediterránea.

“[Al ser celiaco], me ha tocado ir corriendo más de una vez al Mercadona desde el backstage de según qué festival de primera línea. Aunque parezca contradictorio, los festivales pequeños se lo suelen currar más”

¿Más o menos en qué alimentos consiste tu dieta a lo largo de una semana? ¿Desayunas lo mismo cada día? ¿Improvisas las comidas o las tienes pensadas de antemano?

Un poco de todo, menos arroz (que lo carga el diablo). Para desayunar alterno entre tostadas de manteca de cacahuete con miscelánea, dátiles con chocolate y cereales sin cereales. Rara vez pienso las cosas de antebrazo, suelo echar a la sartén todo lo que está a punto de caducar empapado en aceite.

Al ser celiaco, dices que los festivales en los que has tocado no suelen estar preparados para servir comida que puedas comer. En concreto y sin dar nombres, mencionas uno en el que te dieron unos “fríos crepes de salchichón” y en otro humus sin nada más. ¿Cómo llevas los conciertos en este sentido? ¿No debería estar un poco mejor gestionado el tema de alimentar a músicos celiacos?

Pues me ha tocado ya ir corriendo más de una vez al Mercadona desde el backstage de según qué festival de primera línea. Aunque parezca contradictorio, los festivales pequeños se lo suelen currar más, una vez en Portugal nos sacaron un pedazo caldero con potaje y abuela incluida.



Eres fan del bacon o lo que es lo mismo, la panceta de cerdo y dices que pega con todo. Tú lo has llegado a mezclar en un sándwich con plátano y manteca de cacahuete o a ponerlo en un donut con chocolate antes de ser celiaco. Voy a soltar la bomba: ¿no está el bacon un poco sobrevalorado?

Mira, te voy a responder a semejante barbaridad con una pequeña historia: mi amigo Pepe el del barrio decía que Justin Bieber estaba sobrevalorado. Al final del día, ¿quién tiene el colchón lleno de arrugados billetes? Pues lo mismo con el bacon y especialmente con Kevin Bacon. ¿Me explico?

Algunos de tus experimentos culinarios han salido bastante mal, como unos espaguetis con mermelada que preparaste antes de ser celiaco y que no te pudiste terminar, o mi receta favorita: los huevos fritos au parquet, documentada en Instagram. ¿Cómo te sale el huevo frito ahora? ¿No prefieres cocinar el huevo de otras maneras?

Si la gravedad se porta me sale brutal, pero ahora mismo estoy un poco peleado con el huevo porque aquí en Londres sabe un poco como a polietileno.

Otras sin embargo han salido bien, como el “engrudo”, una mezcla de “Heinz beans, patatas, jamón, queso, huevo y salsa barbacoa” que recomiendas preparar “para cuando hay hambre y todo lo anterior está a punto de caducar”. Aunque reconoces que el plato da acidez y recomiendas “Almax de postre”. ¿Qué es “engrudo” y por qué llamas así este plato?

Mi padre llamaba engrudo a cualquier mejunje extremadamente denso y de aspecto dudoso. El engrudo que hago yo parece que está ya digerido cuando lo pones en el plato, así que te puedes hacer una idea. Al paladar está increíble, eso sí, y va de puta madre para hacer pesas con las arterias.

Entiendo que sueles consumir productos pasada su fecha de caducidad. De hecho, la fecha suele ser aproximada, pues los alimentos suelen aguantar un poco más sobre todo si están bien conservados. ¿Te parece importante tirar la comida SOLO cuando es evidente que está en mal estado?

Sí, mientras no huela a acequia y se mantenga de un color cuyo nombre conocías cuando tenías cinco años se puede comer. Si no, siempre se puede usar para la portada de un disco.

Dices que tienes muchos trucos para cocinar en microondas. ¿Cuál es el mejor o el que más aplicas?

Meter la comida dentro del microondas. Este paso es esencial y se me olvida más de lo que creerías, no es broma.