Miss Caffeina, Xoel López, Yuksek… se suman al Low Festival 2019

Low Festival sigue ampliando el cartel de su edición de 2019, que se celebra los días 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm. Entre los nuevos nombres que se suman a la programación de Low se encuentran Miss Caffeina, que siguen presentando su exitoso álbum ‘Oh Long Johnson‘; el siempre esencial Xoel López, autor en 2017 de ‘Sueños y pan‘; y el productor de electrónica francés Yuksek, autor de temas como ‘Icare’ o el reciente ‘Cadenza’.

Además, se incorporan al cartel de Low Nova Twins, Las Ligas Menores, Alice Wonder, Ley DJ, Rock Nights, His Majesty The King y Holy Bouncer Todos ellos se suman a los confirmados New order, Foals, Bastille, Ladytron, La Casa Azul, The Vaccines, Viva Suecia o Dorian, así como a Fangoria, Fischerspooner, Carolina Durante, Cupido, Second y Mastodonte, Cut Copy, MØ, Zahara o Cariño, entre muchos otros.

Con estos diez nuevos nombres, y a falta de una última tanda de DJs, el cartel de Low Festival 2019 alcanza ya los 50 nombres. Para asistir será necesario poseer un abono de tres días, que se encuentra a la venta desde 67 euros en la web del festival. Su precio subirá mañana jueves a medianoche. También están disponibles los abonos VIP (120 euros) y VIP Pool (170 euros).