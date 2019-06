Luis Albert Segura de L.A. se lo monta solo: te invitamos a verle en concierto

Recientemente se conocía la separación de L.A., la banda mallorquina de Luis Albert Segura que tanto todos hemos visto actuar en salas y festivales durante los últimos años, actualizando a nuestro siglo el sonido del rock americano de los años 90.

Pero Luis Albert no ha dejado la música y esta primavera ha publicado su primer disco en solitario, bajo el título de ‘Amenaza tormenta’, rozando el éxito de su banda primigenia con temas como ‘A las puertas’, aderezado con unas cuerdas a lo Last Shadow Puppets (una referencia confesa en la nota de prensa junto a Bowie, The Beatles, Rolling Stones, Father John Misty y Nick Cave); la balada ‘el cielo se rompe’; o ‘Escrito en la pared’, cercana a los territorios de los primeros Coldplay. El disco se presenta el próximo miércoles 19 de junio en Madrid en la Sala Sol como parte del ciclo #SanMiguelOnAir. Hay un concurso en su Instagram para poder asistir, pero JENESAISPOP también tiene unos pases disponibles.

