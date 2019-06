Merche se pregunta por qué “perdió el tiempo” componiendo para Eurovisión y habla de “boicot” de los triunfitos

Merche ha arrojado un poco de luz ante el despropósito de selección eurovisiva en España, con todos esos concursantes de Operación Triunfo que tienen muchísimas mejores cosas que hacer que ir al Festival de Eurovisión. Pese a la buena voluntad de Miki o Famous, estas dos últimas ediciones hemos oído varias voces desinteresadas, y la cantante, que co-escribió el tema de Natalia ‘La clave’ ha sido muy crítica al respecto.

En una entrevista con El Confidencial, se ha despachado a gusto: “Me lo pasé súper bien componiendo, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que ninguno de los chavales quería ir a Eurovisión. Hicieron una especie de boicot a todas las canciones. Lo que empezó siendo ilusionante, acabó siendo un plof para todos. Ninguno de los artistas tenía la más mínima intención de ir al festival. El único, el que fue. Pensé: ¿para qué he perdido el tiempo? No entiendo nada. Nos hacía ilusión que un tema nuestro fuera a Eurovisión, pero a nuestra cantante no… Nos dijo que ella iba a cantar la canción, pero que no quería ir al festival, que lo sentía, y pidió a sus fans que votaran a otro. Cuando llegué, me llevé una sorpresa. Si llego a saber que no tenían intención de ir, me hubiera ahorrado todo eso”.

Merche, que está promocionando su nuevo single ‘Lo que me dé la gana’, habla también sobre el machismo en la asunción de créditos en la industria musical: “Llevo 17 años explicando que mis canciones las compongo yo. ¿Cómo explicas que arreglo, compongo, produzco, dirijo…? ¿Alguien se planteaba si Alejandro Sanz compone sus canciones? ¿O Pablo Alborán, que lleva menos tiempo que yo? No. Pero conmigo sí. Y me pongo rubia, una minifalda y las uñas largas. Es absurdo que sigamos así”. El vídeo de la canción nueva estará protagonizado por su pareja, Arturo Requejo de Gran Hermano.