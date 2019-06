¿La Canción del Día o del verano?: DJ Snake, J Balvin y Tyga van a por todas con ‘Loco contigo’

El J Balvin más hipnotizante de ‘Mi gente’ vuelve a la carga con un vaivén repetitivo en su nuevo single ‘Loco contigo’. Se trata de un tema de DJ Snake en el que también aparece Tyga, con vídeo de alto presupuesto muy presto para los memes, que por supuesto ya figura entre los más vistos de Youtube. El videoclip ha sido dirigido por Colin Tilley, quien ha trabajado antes con gente del nivel de Kendrick Lamar, Rihanna y Nicki Minaj.

La producción ha corrido a cargo de DJ Snake, y el hombre detrás de ‘Lean On’, ‘Let Me Love You’ o ‘Turn Down for What’ parece aquí concentrado en lograr algo parecido a ‘Mi gente’ y a su ‘Taki Taki’. Ese macrohit que compartió con Ozuna, Cardi B y Selena Gomez es de hecho referenciado en ‘Loco contigo’, pues en un momento dado se habla de Selena: “Dale mueve la cadera como lo hacía Selena / Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadera”.

La amplísima gira de DJ Snake pasará por todo el mundo este verano, desde Las Vegas a Seúl. Podrás verlo en nuestro país el próximo 13 de julio, exactamente en el Barcelona Beach Festival, donde comparte cartel con DJ Guetta o Alesso.