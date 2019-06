Bad Bunny se reinventa en clave de boleros con Los Rivera Destino en ‘Flor’

Los Rivera Destino es un trío de Puerto Rico que mezcla música latina tradicional con letras cómicas, fruto de que sus integrantes -Antonio Sánchez, Fernando Tarrazo y Carlos Figueroa- son cómicos. Su primer single fue ‘El caco’ pero su tema más conocido es una versión de ‘Te boté’, uno de los mayores éxitos de 2018 en su remix de casi 7 minutos, que incluía la participación de Bad Bunny y Ozuna, entre otros.

El nuevo sencillo de Los Rivera Destino vuelve a ser un tema original llamado ‘Flor’ que cuenta con la participación de Benito Martínez, quien no es otro que Bad Bunny. Pero en ‘Flor’ el “conejo malo” pasa a ser un vocalista de boleros tradicional y en el vídeo incluso parece un integrante más de Los Rivera Destino. Una curiosa reinvención en la que el grupo vuelve a hacer uso de su… particular sentido del humor en frases propias como “tal vez seas la razón de que en algún momento yo engorde” o “yo no soy mas una reacción de una eyaculación que soltaste un día” (sic).

Por su parte, Benito busca enamorarnos con su rima “no existen tutoriales en Youtube, donde enseñen a ser más como tú” y seguro que lo ha conseguido, pues el vídeo de ‘Flor’ se encuentra actualmente en el número 11 de los más vistos en Youtube España. No había ningún bolero en ‘X 100PRE‘, pero ¿alguien cree que esta será la primera y última vez que escuchemos a Benito en este u otros géneros?