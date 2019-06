Duncan Laurence, ganador de Eurovisión 2019, anuncia fechas en Madrid y Barcelona

Duncan Laurence ha anunciado un par de conciertos en España. El cantante holandés, ganador de la última edición de Eurovisión con su balada ‘Arcade’, tras partir desde el principio como favorito en las apuestas, actuará el 18 de noviembre en la sala Razzmatazz 3 y el 19 de noviembre en la Moby Dick de Madrid.

Aunque Laurence no tiene aún disco en el mercado, sí ha presentado varios temas nuevos en sus recientes apariciones en directo que prometen. Un vistazo a Setlist.fm revela que, además de ‘Arcade’, Laurence interpreta temas llamados ‘Kings’, ‘Dry Your Eyes’, ‘Ice Age’ o ‘Together We Run’ que presumimos formarán parte de un futuro debut largo. La mayoría pueden escucharse en Youtube, en un vídeo no oficial de la actuación que Laurence realizó hace unos días en el festival Pinkpop de Landgraaf.

Como ya os contamos, Laurence fue concursante de La Voz 5 en Países Bajos, y desde el principio ‘Arcade’ conquistó al público con su sonido a medio camino entre Coldplay, Adele y James Blake. Pero lo que parece que terminó de convencer a este mismo público fue una actuación en vivo de ‘Arcade’ que llegó a viralizarse, demostrando que la fuerza de Laurence puede encontrarse precisamente en el directo.