La Canción del Día: ‘House vs House’ de Blanck Mass abrasa como un tema de Fuck Buttons o Crystal Castles

Recientemente os presentábamos en nuestra playlist de novedades semanal lo nuevo de Blanck Mass, que no es otra cosa que el proyecto en solitario de Benjamin John Power, uno de los dos miembros de Fuck Buttons. Su nuevo disco se llama ‘Animated Violence Mild’ y saldrá a la venta el próximo 16 de agosto.

La primera canción que conocemos de este proyecto se llama ‘House vs House’ y es una apabullante producción de 7 minutos -casi 8- con lugar para el característico muro de sonido abrasivo y terrorífico de Fuck Buttons, pero también para cierta querencia melódica que nos hace pensar también en los momentos más pop de Crystal Castles y HEALTH. Con las mismas posibilidades de funcionar como un tiro en directo que cualquier pista extraída de ‘XTRMNTR’, ‘House vs. House’ introduce un álbum que hablará “sobre la serpiente de consumismo que se enrolla sobre nosotros”. Explica el artista en Bandcamp: “nos seduce con nuestro propio cebo mientras traicionamos los mejores instintos de nuestra naturaleza y el futuro de nuestro propio mundo. Nos echamos de nuestro propio jardín. Nos envenenamos hasta los bordes de un sueño interminable”. ¿Y puede haber otra música más adecuada para expresar esta sensación de desasosiego?