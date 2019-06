Metronomy hacen un homenaje a MTV en el vídeo de ‘Salted Caramel Ice Cream’, nuevo adelanto de su disco de 17 canciones

Metronomy comparten al fin los detalles de su nuevo disco, el primero desde ‘Summer 08‘, de 2016. ‘Metronomy Forever’ llega el 13 de septiembre y se compone de 17 canciones ni más ni menos, de las cuales ya se conocía el primer single, un ‘Lately‘ en cuyo vídeo Joseph Mount y compañía hacían un homenaje a la película de 1989 ‘Cariño, he encogido a los niños’.

Con el anuncio de ‘Metronomy Forever’ y la liberación de su correspondiente pre-order, Metronomy lanzan un segundo single que, además de presentar un punto bailable, viene acompañado de un videoclip que vuelve a ser un homenaje a un emblema pop de los 80/90. En este caso, MTV y, en concreto, el programa ‘120 Minutes’, que Mount solía ver obsesivamente de pequeño gracias a las cintas de VHS que le grababa un amigo. El vídeo para el single en cuestión, ‘Salted Caramel Ice Cream’, añade a este homenaje una segunda historia “sobre la gentrificación de las heladerías”.

Sobre ‘Metronomy Forever’, Mount comparte a su vez una reflexión sobre el legado: “Cuando haces música y entras en un mundo en el que has conseguido algún tipo de fama, no importa cuán grande o pequeña, empiezas a pensar en ti mismo en términos del legado que vas a dejar detrás de ti, y te das cuenta de que este legado se limita al interés que la gente tenga en ti. Al final yo me siento completamente cómodo con esto. De alguna manera, cuanto menos importancia le des a una obra de arte, más interesante se vuelve. Yo hago música, voy a hacer algunos conciertos, necesito alimentar a mis hijos”.