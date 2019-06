No te pierdas el onírico y surrealista vídeo de Caroline Polachek para ‘Door’, su nuevo single en solitario

Caroline Polachek está preparada para emprender su carrera en solitario tras la disolución en 2017 de Chairlift, una de las bandas de pop alternativo clave de los últimos tiempos.

Polachek ya había publicado un álbum de pop en solitario bajo el pseudónimo de Ramona Lisa y otro de ambient minimalista con el nombre de CEP (sus iniciales, su segundo nombre es Elizabeth). ‘Door’, el primer avance de su próximo álbum, aún sin anunciar, es mucho más pop que cualquiera de estos proyectos, pero desde una vía bastante “downtempo”, un poco new age y un poquito trip hop. En ‘Door’, Polachek canta: “he dado diez vueltas alrededor del planeta, para demostrar lo que no era, entonces la puerta se cierra de golpe detrás de ti, cuando abandonas la casa de los juicios”. Entre los autores del tema se encuentra Danny L. Harle, con quien Polachek ya trabajó en ‘Ashes of Love’.

Acorde ca su estribillo sobre alguien que abre “una puerta hacia otra puerta hacia otra puerta”, el vídeo de ‘Door’, co-dirigido por el artista visual Matt Copson, nos lleva de viaje por diversos portales surrealistas, en algunos casos inspirados en el trabajo de pintoras como Dorothea Tanning o Kay Sage, como informa Vogue. Es un vídeo onírico en el que vemos a Caroline cantando encima de un tejado, tocando el ukulele en un campo curvado o reflejándose en espejos hasta el infinito. Belleza visual al servicio de una canción que, cuenta Polachek, es la “invitación” perfecta a su próximo largo.