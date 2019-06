Santiago “Motorizado”: “Con Amaia hemos hecho unas 16 o 17 canciones”

Él Mató a un Policía Motorizado siguen presentando en directo las canciones de ‘La síntesis O’Konor‘, su estupendo disco de 2017. Un trabajo de indie rock rico en texturas y también en emociones que abrió puertas al grupo comandado por Santiago Barrionuevo tanto estilísticas como de público. Entonces llegó Amaia Romero, que versionó un tema de la banda en la Academia de Operación Triunfo, y el rumbo de “El Mató” encontró un camino inesperado. Barrionuevo acaba de producir parte del que será el debut de Amaia, lo que incluye el single ‘El relámpago‘, y hace unos días tuvimos oportunidad de hablar con él sobre su colaboración con la navarra, el sucesor de ‘La síntesis O’Konor’ o el nuevo “split” que “El Mató” preparan con Los Planetas.

Acabas de inaugurar en Barcelona ‘La noche eterna’, una muestra de pinturas y dibujos pertenecientes a toda la etapa de ‘La síntesis O’Konor’. .

Había hecho varias muestras en La Plata, nuestra ciudad, pero nunca en otro país y estoy muy contento. Vino mucha gente a la inauguración, tocamos algunas canciones… La pasamos muy bien.

Seguís girando con ‘La síntesis O’Konor’. Estaréis por América Latina, España… y terminareis en Nueva York en julio. De hecho, veo en setlist.fm que todavía no presentáis temas nuevos.

Nos pillaste. Ahora empezaremos a plantearlo, de hecho estamos listos para entrar en un estudio a grabar las nuevas canciones, pero últimamente ha sido complicado debido a otros proyectos que han surgido, como la producción del disco de Amaia o la inauguración. Así que de momento seguimos presentando ‘La síntesis O’Konnor’.

¿Ahora mismo que estáis haciendo en el estudio?

Estamos trabajando en una colaboración con Los Planetas, un split. Ellos van a grabar una canción nuestra y nosotros una canción de Los Planetas. Saldrá, espero, para julio cuando terminemos nuestra gira por Europa. Los Planetas ya han grabado su versión y nosotros estamos grabando la nuestra.

¿Ya tenéis una idea más o menos clara de cómo será vuestro próximo disco? ‘La síntesis O’Konor’ representó una evolución en vuestro sonido en cuanto a la suma de otras texturas, haciéndolo más rico.

Seguramente a nivel de estructura de trabajo las canciones vana seguir esa linea. Todo en cuanto a la forma final, el espíritu, la estética… todo eso va a ir surgiendo, pero, en cuanto a producción, el trabajo más de laboratorio que iniciamos en ‘La síntesis O’Konnor’ lo vamos a continuar.

Me has dicho que ya tenéis canciones escritas…

Tenemos canciones, varias, para un disco largo, pero a todas les falta el desarrollo de la banda dándole su toque final. Pero todas ya están en un estado idóneo para que empecemos a trabajarlas.

¿Os ha trastocado mucho la agenda la colaboración con Amaia?

Cuando Amaia me invitó a compartir la experiencia de empezar a producir juntos cosas, la agenda de la banda estaba tranquila, pues era el comienzo de año en Argentina y no tenía muchas presentaciones. Estuvimos juntos en Barcelona tocando juntos y produciendo casi un mes. En enero, en Argentina se para mucho la actividad, es como agosto en Europa. Eso vino bien para trabajar con Amaia. Y para conocerla, porque me parece una persona increíble.

¿Cómo ha sido trabajar con ella?

Ella es increíble. Ya se veía que es una chica muy buena onda, pero lo confirmé al conocerla. Sobre todo me sorprendió descubrir el talento que tiene para componer melodías… Yo ya sabía que tocaba genial todos los instrumentos, pero su talento para componer es increíble y eso es muy inspirador para mí, porque ella eligió un camino para con su arte de cuidarlo al máximo, de no dejarse llevar por ninguna influencia que a ella no le haga sentir cómoda. Y me encantan las canciones que hace. Trabajar con ella me resultó muy placentero.

¿Cómo surge ‘El relámpago? ¿Trajo Amaia ya el tema hecho al estudio o lo compusisteis ambos?

‘El relámpago’ era una canción en la que Amaia estaba trabajando. Ella me la mostró, yo le sugerí ideas y la completamos juntos. Para mí, trabajar con Amaia fue una experiencia muy buena porque era algo que nunca había hecho. Me daba un poco de miedo al principio, porque a veces estas cosas fluyen y otras no, pero con Amaia fue muy fácil. Ella lo hace todo bien.

¿Por qué es el primer single del disco?

Ella estaba muy contenta con el resultado final, era una de sus favoritas. Pero también tenía intención de sorprender. La canción arranca con Amaia tocando el piano sola, que es lo que conoce la gente de ella, pero luego va cambiando bastante. Como presentación, me parece bueno el recorrido que tiene. Es una canción que tiene una forma extraña, y a ella le gustaba mucho.

Entiendo que has producido más temas en el disco de Amaia.

Sí, la producción fue de más canciones, grabamos cerca de 16 o 17. Fueron muchas y seguramente no quedarán todas, pero ha sido mucho trabajo. Lo pasamos muy bien. Ella tenía un montón de canciones que venia trabajando y cuando yo llegué a Barcelona me mostró varias. Después de eso viajamos a Chile y después ella escribió más canciones todavía. Fue una temporada muy productiva.

¿Alguna canción inédita que sea de tus favoritas?

Mi favorita por ahora se llama ‘Ha salido el sol’. La escucho todo el tiempo, aunque no sé si ese será su título definitivo. Es de las últimas que compuso Amaia y me emociona mucho.