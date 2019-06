Ciara / Beauty Marks

Ciara ha tenido que irse de su sello y montar el suyo propio para lograr su mayor hit en años. ‘Level Up’ no ha arrasado en las listas, pero con sus cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming, es el mayor éxito de Ciara en muchísimo tiempo, el mayor en la era del streaming con bastante margen respecto al resto, pues incluso logró viralizarse gracias a un “dancing challenge” tras su estreno el año pasado. El embravecido ritmo “Jersey club” de la canción está diseñado para arrasar en las pistas y, aunque no hay nada igual de bueno que este single en ‘Beauty Marks’, el séptimo álbum de Ciara -que la cantante grabó embarazada en su mayor parte- aguanta el tipo con buenos temas que celebran el baile, la sensualidad, el amor a una misma o el amor marital.

‘I Love Myself’ es precisamente el título de la canción que abre ‘Beauty Marks’, una reposada y feliz balada R&B que incluye la colaboración del rapero Macklemore. No, su verso de brocha gorda, con reflexiones sobre la paternidad o los males de Instagram, no es lo mejor de la canción, pero quizá eso ya lo esperábamos. El álbum consigue cerrar círculo con la almibarada balada titular, en la que Ciara canta a su amado que quiere ser “imperfecta” junto a él, redondeando así el concepto de un disco que entretiene con su variedad de estilos sin nunca caer en la incoherencia.

Ninguno de estos temas es representativo de un disco generoso en “club bangers” como ‘Dose’, que faltándole una vuelta más para ser un temazo de verdad, entretiene recordando a Pussycat Dolls y a Timbaland aunque es una producción de Darkchild, o el vibrante ‘Freak Me’, que, junto al nigeriano Tekno, combina grandes percusiones y marimbas con una capa de producción de texturas electrónicas próximas a lo radioactivo, construyendo un pepinazo fresquísimo en su aproximación a las sonoridades africanas que debería inspirar a Ciara a seguir recorriendo su camino.

Hay más buenos temas en ‘Beauty Marks’. ‘Set’, que incluye el sonido de un instrumento japonés llamado shamisen, y ‘Girl Gang’ con Kelly Rowland mantienen el interés con contundentes ritmos trap, buenas producciones y una buena dosis de “swag”, aunque la segunda quizá llega un poco tarde al éxito de ‘7 rings’. Sin ser composiciones asombrosas, al menos no inducen al sueño como ‘Na Na’ o el R&B atmosférico de ‘Greatest Love’. Por suerte ‘Thinkin Bout You’ logra ser más que un single simpático gracias a su sonido puramente pop y disco, sumando otro acierto a la carrera de Ciara y ya van al menos tres dentro del mismo disco.

15 años después de triunfar con ‘1, 2 Step’, Ciara sigue sin entregar un álbum realmente sólido en el que todas las canciones sean singles potenciales y que revalide de una vez por todas la lealtad de sus fans. Pero disco tras disco y contra todo pronóstico, la cantante resiste en los radares musicales de aficionados al R&B y al pop gracias a su atino para lanzar buenos singles y a su innegable talento. No por nada seguimos atentos a sus pasos y esperando a que por fin llegue su gran momento, que, por ahora, este disco tampoco va a ser, pese a sus diversos aciertos.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Level Up’, ‘Freak Me’, ‘Thinking Bout You’

Te gustará si te gusta: Beyoncé, Rihanna, Mary J. Blige, Usher

Escúchalo: Spotify