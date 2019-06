La Canción del Día: The Regrettes “te desafian” a permanecer impasible al encanto Strokes de ‘I Dare You’

Recientemente nos hacíamos eco de la minigira española que The Regrettes acometerán el próximo otoño: el 30 de noviembre, estarán en la sala Razzmatazz 3 de Barcelona y el 1 de diciembre en la Moby Dick de Madrid. Ambos conciertos servirá al cuarteto de Los Ángeles liderado por Lydia Night para presentar ‘How Do You Love?’, su segundo álbum de estudio tras ‘Feel Your Feelings Fool!’, lanzado a principios de 2017.

Este nuevo álbum, producido por el veterano Mike Elizondo, verá la luz el próximo día 9 de agosto, y ya había sido anticipado por canciones de pop nuevaolero tan sumamente monas como ‘Pumpkin‘ o ‘Dress Up‘. Hace unos días lanzaban otro llamativo single que muestra un perfil similar pero que evoca además al encanto de los Strokes más primigenios, los de ‘Is This It‘.

Se trata de ‘I Dare You’, y un vistazo a los créditos da la posible clave de esa querencia: además de Lydia Night y Elizondo, entre sus autores figura Julian Casablancas, líder del grupo neoyorquino que revolucionara el panorama alternativo de principios de este siglo. Con un riff de guitarra que parece directamente extraído del que para nosotros fue el disco más importante de la pasada década, The Regrettes lo que parecen desafiar es nuestra capacidad para permanecer impasibles ante una canción tan vibrante y bonita a la vez, que además está redondeada por un colorido clip que, por su factura forzadamente amateur y sus coreografías, nos remite a otro clip icónico de los 00s: el de ‘1234’ de Feist. Sin duda, con canciones así, ‘How Do You Love?’ se antoja como un posible salvavidas veraniego.

Tracklist de ‘How Do You Love?’:

1. Are You In Love? (Intro)

2. California Friends

3. I Dare You

4. Coloring Book

5. Fog

6. Pumpkin

7. Stop and Go

8. Dress Up

9. Dead Wrong

10. More than a Mont

11. Go Love You

12. Here You Go

13. The Game

14. Has It Hit You?

15. How Do You Love?