Trentemøller anuncia nuevo álbum con featurings de Rachel Goswell (Slowdive) y jennylee (Warpaint)

Con ‘Fixion‘, su álbum de 2016, Anders Trentemøller adquirió un estatus cuasi-estelar que le llevó a realizar giras europeas llenando salas y encabezando carteles de festivales con su electrónica oscura y orgánica. También en nuestro país, donde tras llenar salas de Madrid y Barcelona se situó con su impresionante directo a la altura de los mejores en festivales como WAM o Bilbao BBK Live. Tras ese nuevo nivel alcanzado, el músico danés regresa por fin con un nuevo álbum de estudio. [Foto exterior de Trentemøller: Sofie Nørregaard.]

Semanas atrás Trentemøller reaparecía con una nueva canción instrumental titulada ‘Sleeper‘, sin especificar mucho más sobre ella. Pero, tras estrenar el pasado viernes una nueva canción llamada ‘In The Garden’ –esta vez contando con una parte vocal a cargo de la artista neoyorquina Lina Tullgren–, hoy se confirma que ambos temas forman parte de su nuevo trabajo. Se titula ‘Obverse’ y se publicará el próximo otoño en formato de doble vinilo.

Como revela su tracklist y fiel a su costumbre (en trabajos anteriores habían colaborado miembros de Savages, The Drums), The Raveonettes y Low), el disco incluye featurings de artistas reconocidas como Rachel Goswell de Slowdive o jennylee de Warpaint, además de su compatriota Lizbet Fritze, miembro del trío Giana Factory.

Tracklist de ‘Obverse’:

01. / A1. Cold Comfort (feat. Rachel Goswell of Slowdive)

02. / A2. Church Of Trees

03. / B1. In The Garden (feat. Lina Tullgren)

04. / B2. Foggy Figures

05. / B3. Blue September (feat. Lisbet Fritze)

06. / C1. Trnt

07. / C2. One Last Kiss To Remember (feat. Lisbet Fritze)

08. / D1. Sleeper

09. / D2. Try A Little (feat. jennylee of Warpaint)

10. / D3. Giants