Amaia: “(Ser número 1) tampoco es fundamental en lo que quiero hacer yo”

Aún quedan tres meses para que salga el esperado debut de Amaia, pero la cantante concede una ronda de entrevistas a la prensa para hablar de sus nuevos pasos artísticos, que incluyen la edición de la cara B del single ‘El relámpago’, ‘Nadie podría hacerlo‘. El álbum, ya acabado, no es el mismo que nos anticipó en una entrevista exclusiva el pasado mes de diciembre para hablar de él, por lo que no perdemos ocasión de preguntarle por las diferencias entre el productor inicial de las primeras sesiones, Raúl Refree, y el productor definitivo del álbum, Santiago Motorizado, con quien también teníamos ocasión de hablar hace unos días. Amaia nos atiende como siempre con una sonrisa de oreja a oreja, con curiosidad sobre nuestra opinión sobre las canciones que hemos podido oír, y desvelando algunos de los detalles y títulos definitivos de ese álbum que sale en septiembre. Sonará al pop clásico español más atemporal, de Marisol a La Buena Vida.

Has comenzado tu gira de festivales, ¿cómo está yendo?

En los festivales estoy haciendo las canciones del disco, que es algo que al principio me daba respeto porque el disco sale en septiembre: son canciones que no han salido. Pero también tiene sus ventajas porque la gente las puede ir escuchando. Como espectadora me haría ilusión escuchar la versión de estudio de una canción que ya me sé. Eso me parece guay.

¿En qué festival te lo has pasado mejor?

El WARM UP de Murcia fue el más especial solamente por el hecho de ser el primero de los cuatro que he hecho hasta ahora. Era como al atardecer, había mucha gente y estábamos todos con muchos nervios, pero unos nervios que fueron superbién. Yo estaba muy emocionada.

La música que tú presentas en estos festivales es bastante diferente al resto que suele sonar en estos eventos. Estamos acostumbrados a verte por un lado actuando por sorpresa con Axolotes Mexicanos, Carolina Durante… pero tu música en sí es bastante diferente. Aun así, tú estás encantada en estos escenarios…

Yo estoy encantada porque no me cierro a nada. Me gustan muchos estilos de música. Cuando me gusta una canción generalmente me gusta cantarla y disfruto haciéndola. Me lo paso bien. Estoy cómoda en varios estilos. Lo que estoy haciendo ahora y como es el disco no significa que yo sea así para siempre. Tengo 20 años y quiero probar más cosas.

Siempre has dicho esto, pero he oído tus canciones en Youtube, y en Universal me pusieron un par nuevas, y luego lo que haces es bastante coherente entre sí… No te pones a hacer punk…

Es que he intentado conseguir y creo que lo he conseguido, que todo el disco tenga una coherencia sonora. Me parecía un poco raro que hubiese canciones muy distintas. Al final las hay pero son coherentes y entre todas encajan muy bien. Un disco al final es una unidad y me gusta que tenga una coherencia.

Por lo que dices, el disco está acabado y secuenciado.

Está acabado y ya está todo decidido. Hace unos días se hicieron los últimos detalles. Antes decía que no estaban los títulos de las canciones y el título del disco, pero ya está decidido todo.

No sé cuánto puedes contar, pero sí me tienes que contar, respecto a la entrevista que hicimos en diciembre, qué ha pasado con Refree. Entonces era el productor del disco, pero ya no.

No, ya no.

“He intentado conseguir y creo que lo he conseguido, que todo el disco tenga una coherencia sonora”

Y ‘Un nuevo lugar’ definitivamente queda fuera.

Sí. No va a entrar en el disco.

¿Quedará algún crédito de Refree en el álbum?

Con Refree estuve en Nueva York, en muchas sesiones de grabación y de ahí salió ‘Un nuevo lugar’. Ya entonces no tenía claro que fuera a estar en el disco. Solo la saqué porque me parecía guay justo en ese momento, que era como un antes y un después: el final de una etapa y el comienzo de otra con canciones propias. Me hacía gracia sacar una primera canción de un minuto y medio. Me gustaba mucho. La saqué y esa canción sí está producida por Raúl Refree. Pero luego vino Santiago (Motorizado) a colaborar a Barcelona, y el disco tomó otro camino, porque yo tampoco tenía nada planeado de cómo quería que sonara. Ha ido tomando diferentes caminos hasta que ha salido lo que ha salido de manera muy natural. Me gusta que haya salido así. Con Santiago tomó otro camino y nos fuimos a Santiago y a Chile a grabarlo. Me he podido involucrar en la producción un poco, y estoy muy contenta.



“Cuando vino Santiago (Motorizado) a colaborar a Barcelona, el disco tomó otro camino”

¿A nivel arreglos?

A nivel ideas. Conforme iban formándose las canciones, iba pasando el tiempo y yo cada vez tenía las ideas más claras. Me imaginaba cómo quería que sonara una canción y he tenido mucha libertad para decidir todo.

Con Santiago, en contraste con Refree, lo que haces suena más como a clásico del pop español…

Es un disco muy pop, un pop clásico español…

Melódico…

Sí, muy melódico. En estructuras muy sencillo pero muy bonito. A mí me gusta mucho.

A mí hay una canción que me recuerda mucho a Marisol. Y resulta que te has ido a producir algo así a Argentina… ¿Cómo crees que ha encajado Santiago ahí?

Influencias de Marisol y de canciones de los 70 seguro que hay porque yo canto por Marisol. Inconscientemente creo que eso se nota porque estuve muchos años imitándola. Música de los 60 y de los 70 mis padres siempre han escuchado y yo he crecido con ese tipo de música, y entonces se notará. Pero no era nada planeado. Yo componía y era lo que me salía. Con Santi quise trabajar porque soy superfán de él, me parece increíble.

Una mayoría del disco lo has escrito sola, ¿verdad?

Sí, he tenido ayuda porque es la primera vez que compongo. Antes había hecho alguna cosa, pero nunca me había puesto a componer canciones enteras en general. Al principio me resultaba más difícil que ahora, cada vez tengo más facilidad porque también es práctica. Me costaba estructurar las canciones. Tenía muchas partes, pero no sabía cómo hacer estrofa, estribillo, puente… como que no. Raúl también me ayudó. Santi también. A Santi le enseñé las canciones que tenía, ideas que tenía de antes… hay canciones que surgieron desde cero con Santi. Pero la mayoría del disco lo he compuesto yo y y me siento bastante orgullosa.

Tampoco parece que te preocupen mucho las estructuras típicas…

No, pero sí que es verdad que es necesario. La canción tiene que tener estructura sí o sí. A veces le enseñaba canciones a mi hermano y me decía: “está guay, pero como que no queda una canción redonda. Falta algo para que tenga un principio, un fin”. Y eso era problema de la estructura. Sobre todo al principio necesité ayuda para estructurar las canciones. Al final con la práctica te vas haciendo.



Hemos entrevistado a Santiago hace poco y ha dicho que su canción favorita es ‘Ha salido el sol’. Pero no sabe si se llamará así.

No, esa se llamará ‘Quedará en nuestra mente’.

Esa me he apuntado que es pop-rock con guitarra, ¿verdad?

Fue como la última que compuse. Sí que es verdad que la hice yo solita con la práctica de haber compuesto antes con ayuda. Me salió superrápido un día antes de irme a Argentina. Es una de mis favoritas, me gusta muchísimo.

¿Los títulos subidos a Setlist.fm están comprobados por vosotros?

Cuando se hizo ese setlist no estaban los títulos decididos. Muchos no van a ser definitivos, es como las llamábamos.

Es que hay cosas llamadas ‘Javier’, ‘Miquel y Aleix’, ‘Imprimir’…

Son dos de los músicos que tocaban pero eso no es una canción (risas) La verdad es que no lo he visto. “Imprimir” sí es una canción, aunque ahora se llama de otra forma.

Luego está ‘Quiero que vengas’, que es muy graciosa con lo de “ya voy yo”…

Esa canción sí se llama ‘Quiero que vengas’. ¿Te gusta?

Es muy guay, es divertida.

Sí, además, yo la veo la que más en plan single. Me gusta mucho también.

Porque ‘Nadie podría hacerlo’ no es un single, sino una cara B.

Es la cara B del single ‘El relámpago’.

Siempre estáis un poco con estas cosas: ‘Un nuevo lugar’ no es un single. Esto tampoco…

Es verdad. Es que al final es la cara B de ‘El relámpago’. Lo importante es ‘El relámpago’. Luego vendrá el segundo single, que será más este verano.

¿Cómo llegaste a Núria Graham, co-autora de ‘Nadie podría hacerlo’?

Ella también está con El Segell. Me la presentaron para conocernos. Sobre todo quedamos en un principio porque ella tiene su carrera en solitario, se produce ella misma, lo hace absolutamente todo ella, y mi objetivo era ese, estar involucrada en todos los aspectos. La conocí para que me contara su experiencia. Nos llevamos bien y quedamos para cantar y tocar juntas y al final decidí que tenía que estar en la banda porque ella me parece muy guay.

¿Cuál es tu canción favorita de las suyas?

¿Cómo se llamaba? (tararea ‘Smile on the Grass’) No me acuerdo pero luego la buscamos porque esa canción te juro que está superguay.



Otra de las cosas que hablamos en diciembre es que el disco hablaba más del paso del tiempo que de desamor, pero sí que hay canciones de amor y desamor.

Es que la primera canción que compuse, que por cierto no va a estar en el disco y no la canto en los conciertos, era sobre la infancia y el paso del tiempo, porque siempre me ha llamado la atención este tema. Yo soy muy melancólica y esa fue la primera canción que hice de todas. No sé por qué te dije eso, porque tampoco es que el disco hable mucho del paso del tiempo. Por ejemplo la de “Ha salido el sol” (NdE: ‘Quedará en nuestra mente’) termina: “pero sé que al final todo pasa y morirás”. En “Imprimir”, que se llama al final ‘Todos estos años’, ya el título… Tiene bastantes guiños al paso del tiempo. Pero el disco es bastante romántico y trata bastante sobre amor.

“La producción y el sonido han tomado otro camino: más clásico, más pop, el mítico pop español de toda la vida”

¿El disco ha cambiado muchísimo, entonces, en estos meses?

En realidad tampoco ha cambiado mucho. Muchas de las canciones son las mismas, las ideas que empezaron a surgir en un principio. Sobre todo ha cambiado la producción y el sonido ha tomado otro camino, más clásico, más pop, el mítico pop español de toda la vida.

‘Un nuevo lugar’ tampoco está en tu repertorio en directo. Y has dicho que te encanta.

Al ser en festivales… Igual una vez que empecemos la gira en teatros sí que la canto. El teatro es más íntimo y acogedor, pero en festivales me daba un poco de miedo porque ya tenía bastantes canciones lentas e íntimas, la que Nuria toca la guitarra, ‘Nadie podría hacerlo’… Me daba miedo cantar en festivales canciones tan íntimas. ‘Un nuevo lugar’ no quise cantarla en festivales, pero más adelante seguro que la retomamos.

‘Nadie podría hacerlo’ parece influida por Carole King, el Nueva York de los 70…

La verdad es que no conozco mucho. La conozco a ella pero no he escuchado mucho.

Te hemos visto muchas veces tocar el piano y nunca lo había pensado pero en este caso sí lo veo.

Puede ser, pero no es una referencia, no…



En principio tenía la sensación de que nadie te odiaba y hace unos meses decías: “tengo un poco de hate”. Esto ha ido en aumento, ¿verdad?

¿Lo has notado tú también? Yo también lo creo (risas).

Mucho viene de que no eres número 1 en nosedónde. ¿Te preocupa el éxito, lo que digan los demás?

Es algo que me entretiene y me interesa. No es algo que me afecte mucho tanto si es para bien como si es para mal. También depende. Si es una tontería de encuesta, pues no le presto atención. Pero sí me suele interesar por curiosidad. Me interesa por entretenimiento, pero en realidad yo lo que quiero (es otra cosa). Si eso va bien, pues mejor. Pero tampoco es fundamental en lo que quiero hacer yo.

Mi sensación es que las canciones que estás sacando incluso evitan cierto tipo de circuitos, como sonar en radio o en un taxi, como tú solías decir. Que te estás moviendo en otros circuitos como El Segell de Primavera Sound, los festivales, y que si tus fans esperan que seas número 1 en singles, solo les espera el camino de la frustración…

Yo cuando hacía música, cuando estaba componiendo, cuando hacía el disco… hacía lo que me gustaba y yo no pensaba en si esto va a salir en nosedónde. Si sale bien y si no también. No me paro a pensar en eso. No me preocupa.

¿Nadie de tu equipo te dice “esto puede ir guay”?

Claro, sí, eso sí. Totalmente. Hay un equipo enorme. Está Universal y El Segell, muchas personas que lo mencionan, pero tampoco lo buscan, tampoco es algo fundamental en mi caso.

Te he visto en ‘La Resistencia’, que tenías ganas de ir. Te he visto en festivales. Con artistas underground cantando. ¿Cuándo es cuando mejor te lo has pasado estos meses?

Por ejemplo, cuando colaboro con Carolina Durante o Axolotes Mexicanos. Me lo tomo más como un poco fiesta, no me preocupo en cómo canto. Salgo ahí a pasármelo bien y me lo paso muy bien. No lo cuido tanto como cuando es mi concierto. Para mí es liberarme. Ellos me gustan un montón.

¿Qué te ha parecido el disco de Carolina Durante? Les está yendo guay, pero hay gente que prefiere los singles anteriores…

¿Sí? No lo sabía. A mí me ha gustado mucho. Lo escucho habitualmente. Mi favorita es la de ‘Cementerio’.

Es muy punki.

Me encanta esa canción.