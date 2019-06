¿Por qué ‘Money’ de The Drums es actualmente una de las canciones más virales en Spotify?

The Drums está viviendo un pequeño momento de gloria gracias a un meme viral. El vídeo de dos personas (parece que del sudeste asiático, al menos un medio indonesio se ha hecho eco de la noticia) haciendo el tonto en una habitación al ritmo de ‘Money’ ha corrido como la pólvora en las redes, provocando que la canción entre en las listas de hits virales de Spotify de varios países asiáticos y también de Estados Unidos, y finalmente en la playlist global, donde ahora mismo ocupa la posición 43, haciendo un sandwich entre los últimos singles de Miley Cyrus y Bon Iver.

‘Money’ fue el primer single de ‘Portamento‘, el segundo álbum de The Drums, lanzado en 2011. Aunque ya era uno de sus temas más emblemáticos, el éxito del meme puede consolidarlo definitivamente como un clásico a ojos del público a la altura de ‘Let’s Go Surfin’…. o no. De momento ya son muchas las personas que están compartiendo ‘Money’ en sus redes tras descubrirla gracias al meme, y lo cierto es que el estribillo “quiero comparte algo, pero no tengo dinero” siempre tuvo un elemento popular.

El propio Jonny Pierce, que debe estar anodadado en estos momentos tras el éxito espontáneo de ‘Money’ en streaming, ha animado a sus fans a seguir compartiendo el meme y por supuesto también la canción: “somos una banda de clase trabajadora y esto significa muchísimo para nosotros”. Pierce anima también a compartir su canción favorita de ‘Brutalism‘, su último álbum, publicado hace unos meses.

This will be the new format of meme pic.twitter.com/puZEjsJvDx — SA. (@riojerbat) June 16, 2019